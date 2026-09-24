Saeima sper pirmo soli LPV iecerei Satversmē nostiprināt tikai divus dzimumus
Saeima ceturtdien nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi.
Grozījumu nodošanu komisijām atbalstīja 42 "Apvienotā saraksta" (AS), Nacionālās apvienības (NA), Zaļo un zemnieku savienības, LPV, kā arī bijušie un esošie "Stabilitātei" frakcijas deputāti. Pret balsoja 25 deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem". Balsojumā atturējās Roberts Ķipurs (NA).
Pret grozījumu nodošanu komisijai aktīvi iestājās "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, aicinot Saeimas deputātus nebalsot par "Šlesera partijas murgiem".
Viņš norādīja, ka šādi grozījumi nav nepieciešami, jo dzimumu jautājums ir pašsaprotama lieta, kura nav jāraksta Satversmē.
Jurēvics arī atsaucās uz koalīcijas līgumu, kurā minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Viņš atgādināja, ka koalīcijas līgumu ir parakstījis Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Jurēvics pēc ceturtdien Saeimā notikušā balsojuma arī aicinājis Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem.
Jurēvics sociālajos tīklos pauda viedokli, ka Saeimas vairākums "pavilcies uz bīstamu šleseristu provokāciju", kas, viņaprāt, esot vērsta uz neeksistējošu problēmu risināšanu, sabiedrības šķelšanu un tiesu varas ietekmēšanu.
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JV politiķis norādīja, ka vēl pirms balsojuma no Saeimas tribīnes aicinājis AS deputātus nepieļaut kļūdu, kādu, viņa ieskatā, politiskais spēks pieļāvis jau pērn, atbalstot iniciatīvu par Stambulas konvencijas denonsēšanu.
Tomēr, pēc Jurēvica teiktā, viņam par pārsteigumu AS deputāti ne vien nobalsojuši par attiecīgo iniciatīvu, bet arī daļa parlamenta debatēs paudusi atbalstu vardarbības novēršanas konvencijas denonsēšanai nākamajā Saeimas sasaukumā.
JV frakcijas vārdā Jurēvics aicināja Kulbergu nodrošināt un publiski apliecināt koalīcijas līgumā noteikto, tostarp Satversmes negrozīšanu, neatkāpšanos no cilvēktiesību standartiem un tiesu varas neatkarības principu ievērošanu.
LPV aicina Satversmē noteikt, ka "valsts atzīst, ka pastāv tikai divi dzimumi - vīrietis un sieviete, un aizsargā sievietes - mātes un vīrieša - tēva statusu, neatbalstot mākslīgi veidotu dzimtu izplatību. Laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, kurai nevar pielīdzināt citas juridiski nodibinātas attiecību formas".
LPV skaidro, ka partijas uzstādījums balstās uz "nepieciešamību aizsargāt bērna tiesības uz objektīvu un nemainīgu bioloģisko izcelsmi, nodrošināt valsts publisko reģistru ticamību un juridisko noteiktību, novēršot mākslīgu ģimenes tiesību institūtu juridisku konstruēšanu saskaņā gan ar dabas likumiem, gan Latvijas sabiedrības tradicionālajām un kristīgajām vērtībām, kurās ģimene sakņojas vīrieša un sievietes dabiskajā mijiedarbībā".
Satversme paredz, ka to Saeima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu.