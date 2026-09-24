Nepāla saņēmusi 33 plūdos pazudušo Latvijas valstspiederīgo DNS profilus
Nepālas iestādes apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valstspiederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu, video sociālajos medijos apliecināja Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns, kurš noslēdzis trīs nedēļu ilgo darbu Nepālā.
Barkāns skaidroja, ka DNS profilu nosūtīšana Nepālas iestādēm organizēta sadarbībā ar Valsts policiju. Viņš uzsvēra, ka aizvadīto nedēļu laikā aktīvi strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēsts pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. ĀM pārstāvis klāstīja, ka atrasts uzņēmums, kas nodrošinās mantu pārvešanu, un patlaban Latvijā tiek kārtoti nepieciešamie dokumenti un pilnvaras.
Viņš akcentēja, ka mantas ir apzinātas, nosvērtas, nofotografētas un dokumentētas, un, tiklīdz būs nokārtoti vajadzīgie dokumenti, tās tiks pārvestas uz Latviju. Savukārt tās mantas, kuras tuvinieki nav pieteikušies saņemt, kā arī tās, kuras, iespējams, varētu izņemt lidostas drošības pārbaudē, ar tuvinieku piekrišanu tiks nodotas labdarības organizācijai, kas sniedz palīdzību Nepālas iedzīvotājiem.
Barkāns informēja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) delegācijas sniegtajiem datiem Nepālā patlaban par bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti 66 ES pilsoņi, no kuriem puse ir latvieši. Viņš uzsvēra, ka trīs nedēļu ilgā darba laikā Nepālā būtiska nozīme bijusi personīgajiem kontaktiem ar vietējām iestādēm, sadarbības partneriem un citu valstu vēstniecībām, lai Latvijas valstspiederīgo jautājums nepazustu no darba kārtības.
ĀM pārstāvis klāstīja, ka Latvijas puse izmantojusi arī citu valstu vēstniecību resursus un iespējas, lai iegūtu informāciju par bezvēsts pazudušajiem, tomēr patlaban visu iesaistīto pušu rīcībā esošā informācija ir aptuveni vienāda.
Barkāns apliecināja, ka viņa atgriešanās Latvijā nenozīmē konsulārā darba pārtraukšanu. Latvijas goda konsuls turpinās darbu Nepālā, savukārt ĀM Konsulārais departaments turpinās sadarbību ar Nepālas iestādēm, citu valstu vēstniecībām un pazudušo tuviniekiem.
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ĀM pārstāvis uzsvēra, ka tiks darīts viss iespējamais, lai sniegtu tuviniekiem vismaz kādas atbildes par to, kas noticis ar viņu tuviniekiem.
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