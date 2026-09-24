Latvijas gaisa telpas aizsardzību vēlēšanu laikā pastiprina Vācijas “Eurofighter”
Ceturtdien, 24. septembrī, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde” ieradās četri Vācijas Gaisa spēku “Eurofighter” iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu ...
FOTO: Latvijā ieradušies četri Vācijas “Eurofighter” iznīcinātāji - tie sargās gaisa telpu Saeimas vēlēšanu laikā
Ceturtdien, 24. septembrī, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde” ieradās četri Vācijas Gaisa spēku “Eurofighter” iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību.
Vācijas Gaisa spēku “Eurofighter” iznīcinātāji Latvijā uzturēsies īslaicīgi. Tie Latvijā pildīs uzdevumus, atbalstot NATO Pretgaisa un pretraķešu aizsardzības (NATO Integrated Air and Missile Defence) aktivitātes.
Vācijas iznīcinātāju izvietošana Latvijā vienlaikus ļaus arī pārbaudīt NATO spēju operatīvi pārvietot un uzņemt sabiedroto spēkus, kā arī Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes “Lielvārde” gatavību nodrošināt sabiedroto gaisa spēku uzņemšanu un atbalstu.
Sabiedroto klātbūtne un spēja īsā laikā pastiprināt NATO austrumu flanga aizsardzību apliecina sabiedroto solidaritāti, kā arī alianses kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt Latvijas un visas NATO gaisa telpu.
Jau vēstīts, ka pēc aizsardzības ministra Raivja Melņa iniciatīvas 15. Saeimas vēlēšanu laikā savu klātbūtni Latvijas gaisa telpas stiprināšanai palielinās Vācijas, Itālijas un Turcijas gaisa spēki.
Pēdējo mēnešu laikā Baltijas valstu gaisa telpā vairākkārt ielidojuši bezpilota lidaparāti. Šādi incidenti ir Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu radītās drošības situācijas sekas un apliecina nepieciešamību turpināt stiprināt NATO austrumu flanga, tostarp Latvijas, gaisa telpas aizsardzību. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi uzrauga Latvijas gaisa telpu un uztur gatavību reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.