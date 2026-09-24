Stepaņenko tēvs pasludināts par Latvijai nevēlamu personu - viņa uzņēmums palīdzējis Krievijas karaspēkam
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamu personu sarakstā ielikusi politiķes Jūlijas Stepaņenko tēvu Sergeju Fedotovu. Krievijā dzīvojošais uzņēmējs un viņa uzņēmums “Forma ŽBI” vairāku gadu garumā snieguši materiālu atbalstu Krievijas karaspēkam Ukrainā.
Fedotova uzņēmums jau 2022. gadā iesaistījās tā dēvēto “pūķa zobu” – betona prettanku šķēršļu – un krāšņu izgatavošanā. Krievijas laikraksts “41+ Solņečnogorsk” vēstīja, ka mēneša laikā saražoti 2000 aizsardzības nostiprinājumi un aptuveni 50 krāsnis. Betona šķēršļi tika nosūtīti uz Belgorodas apgabalu, kā arī Krievijas okupētajām Doneckas un Luhanskas apgabalu teritorijām. Pats Fedotovs tolaik norādīja, ka uzņēmums nepieciešamības gadījumā ir gatavs turpināt palīdzēt.
Atbalsts turpinājies arī vēlāk. 2024. gadā Fedotovs fondam “Varonība” nodevis aptuveni miljonu rubļu vērtu automašīnu “GAZ Soboļ”. Fonda sagatavotās kravas saņēmušas arī Krievijas kaujas vienības, tostarp “BARS”. Savukārt ar Fedotova ģimeni iepriekš saistītais uzņēmums “Forma-Stroy” savulaik saņēmis arī militārus pasūtījumus, tostarp veicis darbus Krievijas dzinēju pētniecības institūtam “NIID”, kas vēlāk – 2025. gadā – tika iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā kā Krievijas Aizsardzības ministrijas piegādātājs. Šie līgumi gan noslēgti vēl pirms sankciju noteikšanas.
Fedotova vārds pēdējā laikā izskanējis arī saistībā ar viņa meitu Jūliju Stepaņenko, kura ir partiju apvienības “Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši” premjera amata kandidāte. Jauns.lv jau vēstīja par Fedotova dāvinājumiem politiķei, savukārt pats uzņēmējs izdevumam “The Insider” apstiprinājis, ka ir Stepaņenko tēvs, un stāstījis, ka pēc ceļošanas ierobežojumu noteikšanas atdevis meitai savu dzīvokli Rīgā. Stepaņenko medijiem nav vēlējusies atklāt detaļas par tēva uzņēmumu, skaidrojot to ar vēlmi pasargāt ģimeni, taču uzsvērusi, ka no tēva neatteiksies un nenovērsīsies.
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Uzmanību piesaistījis arī Fedotova uzņēmuma kompleksa “Forma” viesis – par “Nāves tirgoni” dēvētais ieroču tirgotājs Viktors Buts. Viņš ASV bija notiesāts uz 25 gadiem cietumā, bet 2022. gadā ieslodzīto apmaiņā tika izdots Krievijai. Šā gada augustā Krievijas televīzijas kanāls “360” vēstīja par Buta un Valsts domes deputāta Valērija Seļezņova tikšanos ar kompleksa darbiniekiem.
Tagad Fedotovam ieceļošana Latvijā aizliegta uz nenoteiktu laiku. Braže paziņojusi, ka lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likumu, kas ārlietu ministram ļauj lemt par ārzemnieka iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā.