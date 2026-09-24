Saeima aicina pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju
Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju varētu pilnībā pārtraukt. Saeima ceturtdien aicinājusi valdību izstrādāt regulējumu, kas liegtu šo valstu graudu ievešanu Latvijā un pārvadāšanu tranzītā caur mūsu valsts teritoriju.
Valdība aicināta ne tikai sagatavot nepieciešamās izmaiņas, bet arī nodrošināt, lai jaunais aizliegums tiktu ievērots. Tas nozīmētu kontrolēt kravas un paredzēt atbildību tiem, kuri mēģinātu ierobežojumus apiet. Mērķis ir panākt, lai Latvijas infrastruktūra vairs netiktu izmantota Krievijas un Baltkrievijas graudu pārvadāšanai.
Viens no jautājumiem, kas pēdējā laikā nonācis īpašā uzmanības lokā, ir graudu patiesā izcelsme. Saeimas Tautsaimniecības komisija norādījusi, ka nepieciešama efektīvāka kontroles sistēma, lai Latvija netiktu izmantota Ukrainā nolaupītu graudu pārvadāšanai. Tāpēc atbalstīts priekšlikums no noteiktām kravām ņemt paraugus un laboratoriski pārbaudīt to izcelsmi, īpaši gadījumos, kad rodas aizdomas, ka pavaddokumentos norādītā informācija neatbilst patiesībai.
Latvijā jau kopš 2024. gada ir spēkā aizliegums importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktus. Taču būtiska atšķirība ir tranzīts. Līdzšinējais importa aizliegums pats par sevi nenozīmē, ka kravas nedrīkst šķērsot Latviju ceļā uz citu valsti. Šomēnes Saeimā virzītas arī izmaiņas, lai nacionālo importa aizliegumu paplašinātu un tajā iekļautu pārtikas produktus.
Spiediens uz Krievijas graudu tranzītu Latvijā tiek palielināts arī citā veidā. Jauns.lv jau vēstīja, ka Saeima 17. septembrī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus, kas ļauj ātrāk pārskatīt maksu par Krievijas graudu pārvadāšanu pa Latvijas dzelzceļu. Valdība aicinājusi “LatRailNet” izvērtēt iespēju šo maksu palielināt līdz 300% no pašreizējās, bet papildu ieņēmumus, ja tādi rastos, paredzēts novirzīt Ukrainas aizsardzības vajadzībām.