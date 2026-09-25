Alūksnes mērs Dzintars Adlers skaidro izaicinājumus pierobežas pašvaldībā
Alūksnes novadā ienākuši tikai daži nelieli ārvalstu investori, tāpēc pašvaldība galvenokārt paļaujas uz vietējiem uzņēmējiem, kuri savu nopelnīto naudu atkal iegulda novadā, intervijā aģentūrai LETA stāsta novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Viņš atzīst, ka vairs necer uz pēkšņu liela investora ienākšanu Alūksnē, jo ar speciālās ekonomiskās zonas statusu vien esot krietni par maz. Intervijā Adlers runā arī par birokrātiju, ceļu sakārtošanu un mājokļu pieejamību, kā arī par Alūksnes slimnīcas nākotni, skolu tīkla reformu un citām problēmām, ar kurām saskaras austrumu pierobežas pašvaldības.
Vai varat sniegt ieskatu Vidzemes ekonomiskajā attīstībā pēdējos piecos gados? Kas ir izdevies Alūksnes novadam, gan reģionam kopumā, un kādi ir galvenie klupšanas akmeņi?
Ja skatāmies uz to, kur Latvija šobrīd atrodas Eiropas Savienības kontekstā un cik lielu IKP saražojam salīdzinājumā ar citām valstīm, situācija nav iepriecinoša. Diemžēl šajā ziņā joprojām esam diezgan zemu. Taču, ja paskatāmies uz pēdējiem 40 gadiem, aina ir pavisam cita. Es teiktu, ka esam piedzīvojuši ļoti būtisku uzplaukumu. Mums ir demokrātija, vārda brīvība, iespēja pašiem paust savu viedokli, pieņemt lēmumus un rīkoties. Tas nav maz.
Mani satrauc tas, ka ekonomiskās izaugsmes ziņā joprojām iekavējam. Esmu mērķtiecīgs cilvēks, tāpēc arī nonācu pašvaldībā - mani neapmierināja tas, kā iepriekš strādāja vietējā vadība. Man rūp, lai attīstītos gan Alūksnes novads un Vidzeme, gan Latvija kopumā. Un es uzskatu, ka mēs varam izdarīt daudz vairāk - labāk un ātrāk.
Te ir divas puses - tas, ko dara pašvaldība, un tas, ko dara uzņēmēji. Pašvaldībām ir likumā noteiktās funkcijas, taču par uzņēmējdarbību tajās nav pateikts nemaz tik daudz. Ir vārds "veicināt" - mēs varam uzņēmējdarbību veicināt, bet varam arī zem šī vārda "veicināt" faktiski neko nedarīt, un par to mums nekas nenotiks.
Tajā pašā laikā pašvaldību vadītāji pēdējos 15-20 gadus lielā mērā ir rūpējušies par to, lai viņu teritorijās uzņēmējdarbība attīstītos un ekonomika augtu. Katram, protams, tas izdodas citādi.
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Iespējams, citās valstīs birokrātija ir tikpat liela vai pat lielāka. Bet mums nav jāskatās uz to, kas notiek citur. Mums pašiem ir jāizdara maksimums, ko varam izdarīt savās teritorijās. Un es uzskatu, ka līdz šim mēs to neesam izdarījuši.
Kas ir galvenie bremzējošie faktori?
Viens no piemēriem ir valsts institūcijas, kas pilda savus pamatpienākumus, un formāli viss ir kārtībā. Taču bieži vien šo institūciju darbā nav tiešas atbildības par valsts kopējo mērķu sasniegšanu. Cilvēks izdara savu darbu, bet viņa atalgojums un karjeras izaugsme nav saistīta ar to, vai valstī aug ekonomika un palielinās IKP.
Manuprāt, šeit nepieciešama cita pieeja.
Piemēram, Singapūrā ierēdņu atalgojums ir sasaistīts ar sasniegtajiem valsts attīstības rādītājiem. Ja valstij ir izaugsme, arī ierēdņiem ir iespēja saņemt lielāku atalgojumu. Tas rada pavisam citu motivāciju.
Mums šādas sistēmas nav. Un dažkārt veidojas paradoksāla situācija - ierēdnis ļoti centīgi un godprātīgi pilda savus pienākumus, taču, skatoties uz procesu kopumā, viņa darbs var kļūt par bremzējošu faktoru uzņēmējdarbībai.
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Tāpēc es jau ilgstoši uzskatu, ka valsts pārvaldē nepieciešama motivācijas sistēma, kas būtu sasaistīta ar valsts izaugsmes rādītājiem. Cilvēkiem ir jābūt motivētiem ne tikai labi izdarīt savu formāli noteikto darbu, bet arī domāt par rezultātu - kā viņu darbs palīdz Latvijai augt.
Praktisks piemērs tam Vidzemē ir reģiona lielākā pilsēta Valmiera. Tur par gandrīz 20 miljoniem eiro joprojām tiek attīstīts industriālais parks, taču šī parka attīstība ilgst jau vairāk nekā desmit gadus. Tas ļoti labi parāda, cik lēni dažkārt notiek procesi, kuriem būtu jāveicina uzņēmējdarbība un ekonomiskā izaugsme.
Jūsu vietā sēdēja Valmieras novada vadītājs un teica tieši tos pašus vārdus...
Man tas nav pieņemami. Ja mēs kardināli nemainīsim savu pieeju, man ir bažas teikt, ka valsts vēl nav sasniegusi savu zemāko punktu. Šis ir ļoti konkrēts piemērs tam, kā mums nevajadzētu attīstīties.
Tā kā arī Alūksne atrodas Vidzemē, mums ir svarīgi, lai šādi procesi katrā pašvaldībā notiktu daudz ātrāk. Manā skatījumā šādam rezultātam bija jābūt sasniegtam, ilgākais, triju gadu laikā.
Ja ir skaidrs potenciāls uzņēmējdarbības attīstībai, valdībai tas ir jāredz un jāmeklē risinājumi, kā pēc iespējas ātrāk panākt rezultātu. Mērķim taču jābūt ļoti vienkāršam - lai uzņēmēji var attīstīties, tiek radītas jaunas darba vietas un aug valsts ekonomika.
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Šis ir piemērs, uz kura pamata varētu mainīt mūsu pieeju un būtiski paātrināt mērķu sasniegšanu. Manuprāt, nav pat nepieciešams uzskaitīt daudzus citus piemērus. Ierēdniecība un birokrātija ir tie faktori, kas mūs šobrīd visvairāk bremzē. Pašvaldības regulāri sniedz priekšlikumus, ko vajadzētu uzlabot, taču pārāk bieži tie kaut kur pazūd starp institūcijām un procesiem.
Protams, ir arī labas lietas, kas ir izdarītas un atrisinātas. Taču, ja vērtējam kopumā, to ir ļoti maz.
Uzklausa, bet jūs paliekat nesadzirdēti un jūsu priekšlikumi netiek ņemti vērā?
Jā. Lai priekšlikumus patiešām ņemtu vērā, kādam ir jādod konkrēts uzdevums un jāsāk strādāt pie nepieciešamajiem likumu grozījumiem. Tas viss prasa laiku. Iespējams, reizēm šos jautājumus nemaz negrib risināt, jo jau iepriekš ir zināms, cik daudz sarežģījumu sagaida konkrēto ierēdni, kuram šis darbs tiks uzticēts.
Tie ir ļoti gari saskaņošanas procesi. Kamēr jautājums iziet cauri visām institūcijām un tiek saskaņots ar visiem iesaistītajiem, daudz kas jau ir pazudis tulkojumā. Beigās nereti pieņem nevis to, kas sākotnēji bija nepieciešams, bet kaut ko pieņem tikai tāpēc, lai process būtu noslēgts. Tā ir milzīga problēma.
Kā to varētu risināt?
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Es uzskatu, ka to var risināt. Valsts pārvalde šobrīd ir ļoti pārregulēta un samocīta. Mēs esam izveidojuši sistēmu, kurā pārāk daudz laika tiek patērēts saskaņošanai, procedūrām un formālām prasībām, nevis rezultātam.
Nekas būtiski nemainīsies, ja mēs kardināli nemainīsim savu pieeju. Ja vajadzīgs, ir jāapmet kārtīgs kūlenis un jāsāk skatīties uz procesiem no rezultāta, nevis procedūras viedokļa.
Tieši šie ir tie bremzējošie faktori, kas līdz šim ir traucējuši attīstībai. Taču es gribu uzsvērt arī ko pozitīvu - šobrīd visas Vidzemes pašvaldības esam sadevušās rokās. Jau vairākus gadus spējam vienoties par daudzām kopīgām lietām un kopīgi meklējam risinājumus, kā reģionam attīstīties.
Mēs arī sniedzam ļoti konkrētas un labas projektu idejas, kas varētu palīdzēt uzņēmējiem. Tātad ideju un vēlmes darīt mums netrūkst. Trūkst ātruma un mehānisma, kā šīs idejas pārvērst reālā rezultātā.
Vidzemes plānošanas reģions?
Jā. Šobrīd ļoti aktīvi strādā Inese Suija-Markova, kura vada šo procesu. Mēs regulāri tiekamies, izrunājam aktuālos jautājumus un gatavojamies dažādu projektu īstenošanai.
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Taču man bieži ir sajūta, ka plānošanas reģioni tomēr netiek līdz galam sadzirdēti. Īpaši šajā laikā ikvienam valsts vadītājam būtu jāieklausās pašvaldībās, kuras vēlas stimulēt uzņēmējdarbību, un jāmeklē iespējas, kā to izdarīt. Ja pašvaldībām pašām nav pietiekamu finanšu resursu, tad ir jāskatās uz Eiropas Savienības fondiem un citiem pieejamiem finansējuma avotiem.
Es uzskatu, ka, lai valsts attīstītos un mēs varētu atrisināt savas problēmas, vispirms nauda ir jānopelna un tikai pēc tam to var dalīt. Diemžēl pārāk bieži mēs dalām to, ko vēl neesam nopelnījuši.
Protams, daudz kas ir atkarīgs arī no pašiem uzņēmējiem un no tā, cik aktīvi viņi ir. Taču mūsu uzdevums ir viņiem ļaut strādāt. Pirms aptuveni astoņiem gadiem tikos ar Igaunijas pašvaldību pārstāvjiem un jautāju, kā viņiem klājas. Arī tur toreiz ļoti skaidri izskanēja uzņēmēju galvenā prasība: "Ļaujiet mums strādāt!"
Pie mums situācija ir ļoti līdzīga. Uzņēmēji saskaras ar daudzām problēmām, un problēmas būs vienmēr - no tām nekur neaizbēgsim. Taču izšķiroša nozīme ir tam, cik ātri šīs problēmas tiek risinātas un cik savlaicīgi tiek pieņemti lēmumi. Nevis uzņēmējs tiek sūtīts no viena kabineta uz otru, bet viņš saņem skaidru atbildi.
Pat negatīva atbilde, ja tā tiek sniegta savlaicīgi, ir progress. Uzņēmējs tad vismaz zina, ar ko rēķināties un ko darīt tālāk. Daudz sliktāk ir tad, ja atbilde tiek gaidīta mēnešiem vai pat ilgāk.
Protams, arī pašvaldību pusē mēdz kaut kas iestrēgt, piemēram, būvvaldēs. Taču, ja runājam tieši par Alūksnes novadu, tad laikā, kad valstī šobrīd tiek runāts par tā dēvēto "zaļo koridoru" uzņēmējiem, mēs varam teikt - Alūksnes novadā jau vairāk nekā desmit gadus ir ne tikai zaļie koridori, bet arī zaļie kabineti. Un mēs cenšamies tos padarīt vēl "zaļākus".
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Arī pats esmu bijis uzņēmējs un šo visu esmu piedzīvojis, tāpēc ļoti labi saprotu uzņēmēju situāciju. Neviena uzņēmēja vēstule nedrīkst nogult atvilktnē. Tai ir jābūt uz galda, un uz to ir jāsniedz atbilde. Turklāt mēs uzņēmējus aicinām pie viena galda, runājam ar viņiem un cenšamies problēmas atrisināt savlaicīgi.
Tas arī ir tas princips - "ļaujiet mums strādāt". Alūksnes novadā mēs cenšamies uzņēmējiem šo iespēju dot. Taču ļoti bieži problēmas pēc tam iestrēgst citās uzraugošajās vai kontrolējošajās institūcijās.
Un te mēs atgriežamies pie tā, ko jau minēju iepriekš, - šīm institūcijām bieži vien trūkst konkrēta mērķa panākt rezultātu. Nav pietiekami daudz domāšanas par to, lai konkrēta uzņēmuma darbība varētu sākties vai attīstīties jau šogad vai nākamgad. Citiem vārdiem - lai viss notiktu savlaicīgi.
Man arī jāuzsver, ka daudzas labas lietas ir paveiktas, pateicoties fondu atbalstam. Ja skatāmies uz Vidzemi no Alūksnes novada perspektīvas, esam ļoti daudz ieguldījuši ceļu infrastruktūrā, uzlabojuši elektroapgādes kvalitāti un palielinājuši jaudas, kā arī izbūvējuši ražošanas ēkas. Par to man jāsaka paldies arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, kas savulaik iestājās par šādu programmu izveidi. Šīs programmas joprojām tiek turpinātas, un reģioniem tās ir ļoti nepieciešamas.
Taču šīm programmām ir arī būtiska problēma. Prasība pēc konkrēta rezultāta pati par sevi ir pareiza. Ja ieguldām miljonu, ir jābūt arī atdevei - jāpalielinās investīcijām, jārod jaunas darba vietas vai jāpieaug atalgojumam. Tas ir saprotami.
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Problēma ir tā, ka šie kritēriji visām pašvaldībām lielā mērā ir vienādi. Alūksnes novads nekad nevarēs konkurēt ar Salaspili, Ogri, Valmieru vai Cēsīm. Mūsu attīstības iespējas un starta pozīcijas ir atšķirīgas.
Tāpēc uzskatu, ka arī sasniedzamajiem rādītājiem būtu jābūt diferencētiem. Pašvaldības varētu sadalīt, piemēram, trijās grupās vai zonās, un katrai noteikt tai atbilstošus mērķus. Tas nav mans uzdevums - tas būtu jāizvērtē atbildīgajām valsts institūcijām.
Savulaik bija teritorijas attīstības indekss. Manuprāt, šāda pieeja varētu būt noderīga arī šodien. Ja teritorijas attīstības līmenis ir zemāks, tad tai būtu nepieciešams lielāks atbalsts vai arī reālajai situācijai atbilstoši sasniedzamie rādītāji.
Pašlaik projektu konkursos mēs bieži vien vienkārši nevaram konkurēt. Mēs nevaram solīt tik augstus rezultātus kā lielās pašvaldības, jo pastāv risks, ka tos pēc tam nespēsim sasniegt un pašvaldībai būs jāsedz finanšu korekcijas. Savukārt lielākām pašvaldībām ir daudz vairāk iespēju piesaistīt investorus un radīt jaunas darba vietas.
Tas ir īpaši liels izaicinājums austrumu pierobežas un attālākajām pašvaldībām. Igaunijas un Lietuvas pierobežā ir savas sadarbības iespējas, kas palīdz reģioniem attīstīties. Austrumu pierobežā šādas sadarbības iespējas ir daudz ierobežotākas. Rezultātā projektu konkursos mēs jau sākotnēji atrodamies nevienlīdzīgā situācijā.
Esam arī lūguši paplašināt teritoriju, kurā tiek vērtēti projektu sasniedzamie rādītāji. Šobrīd investīciju ietekme tiek vērtēta teritorijā no 400 metriem līdz 1,5 kilometriem. Mēs uzskatām, ka šī teritorija būtu jāpaplašina, jo mazākās pašvaldībās projekta ietekme bieži vien sniedzas daudz plašāk.
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Diemžēl no reģionālās ministrijas esam saņēmuši atbildi, kas nav pozitīva. Būtībā mums tika norādīts, ka pašvaldība jau iepriekš zinājusi, cik sarežģīta ir situācija valstī. Manuprāt, tas nav pietiekams arguments. Ja mēs zinām, ka konkrētām teritorijām attīstīties ir grūtāk, tad valstij būtu jāmeklē risinājumi, kā šīs teritorijas atbalstīt, nevis vienkārši jāpasaka - jūs taču zinājāt, kādi ir nosacījumi.
Šāda pieeja nepalīdz pašvaldībām izrauties un attīstīties. Ja rādītājus nevarat sasniegt, tad paši esat vainīgi - tāda attieksme, manuprāt, nav pieņemama. Mums ir vajadzīga sistēma, kas palīdz teritorijām augt, nevis nostāda tās vēl neizdevīgākā situācijā.
Atceros, ka pirms sešiem vai septiņiem gadiem ceļi tika minēti kā galvenā problēma novadā, kas traucē attīstīt uzņēmējdarbību. Vai šo gadu laikā ir izdevies panākt uzlabojumus?
Diemžēl savulaik tika likvidēts tā dēvētais ceļu fonds. Finansējums ceļiem šobrīd ir krietni mazāks nekā autovadītāju veiktās iemaksas, un tā, manuprāt, ir viena no būtiskākajām problēmām.
Tomēr savā teritorijā esam gana daudz pastrādājuši. Es teiktu, ka kritiskākie ceļi ir sakārtoti un šobrīd jau varam nedaudz uzelpot. Paldies VSCIA "Latvijas Valsts ceļiem", kas ar pieejamo finansējumu ir paveikuši ļoti daudz. Arī pašvaldībā ar saviem līdzekļiem esam spējuši lielā mērā tikt galā ar kritiskākajām situācijām. Protams, vēl ir pie, kā strādāt, un jau šobrīd plānojam, ko varētu uzlabot tālāk.
Visvairāk ir pietrūcis ne tikai finansējuma, bet arī atbalsta programmas, ar kuru palīdzību varētu sakārtot mazāk svarīgo ceļu grāvju infrastruktūru. Ceļš ir tik stiprs, cik labs ir grāvis. Grāvju sakārtošana būtu krietni lietderīgāka. Pašvaldības, protams, rūpējas par saviem ceļiem un vēlas nekavējoties asfaltu no vienas vietas līdz otrai, citādi viss būs slikti un nevarēsim bērnus aizvest uz skolu. Taču, zinot, kādā tempā iespējams to panākt, bērni jau sen būs izauguši, kad ceļu beidzot noasfaltēs.
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Tāpēc es teiktu - vietējiem un mazākas nozīmes pašvaldību ceļiem primāri būtu jāsakārto grāvji. Ja būtu šāda programma, es noteikti sāktu ar tiem. To var izdarīt ātrāk, un tas arī maksā daudz lētāk. Sakārtojot ūdens novadīšanu, mēs varam būtiski pagarināt ceļa kalpošanas laiku un nodrošināt, lai pa to arī ikdienā var normāli pārvietoties un aizvest bērnus uz skolu.
Šobrīd mums ir informācija no Klimata ministrijas, ka varētu tikt veidota ar klimatu saistīta programma. Viens no maniem priekšlikumiem bija tajā paredzēt iespēju sakārtot grāvjus, lai plūdu un lietus ūdeņus varētu novadīt un uzkrāt grāvjos, nevis ļaut tiem palikt uz ceļiem. Tas būtu praktisks un salīdzinoši ātrs risinājums, kas palīdzētu gan ceļiem, gan pašvaldībām.
Vai uzņēmēji Alūksnes novadā ir radoši un dažādo savus biznesus? Vai pēdējos gados ir ienācis arī kaut kas jauns?
Neiešu dziļi pagātnē, bet padomju laikā Alūksne bija militarizēta pierobežas teritorija, kur atradās arī raķešu bāze. Līdz ar to šeit neveidojās industriālā attīstība. Turklāt mums nav ne ostas, ne lielā dzelzceļa, un šie apstākļi arī pēc neatkarības atjaunošanas ir būtiski ietekmējuši investīciju piesaisti.
Kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši jau 35 gadi, taču arī līdz kara sākumam Ukrainā nebija tā, ka investori īpaši vēlētos nākt uz Alūksni un šeit ieguldīt. Domāju, ka līdzīga situācija ir arī kaimiņu pašvaldībās. Attālums no lielajiem centriem un infrastruktūras trūkums šīs teritorijas nepadara īpaši pievilcīgas lieliem investoriem.
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Nav arī bijis īsti tāda "burkāna", kura dēļ investoram būtu vērts izvēlēties tieši Alūksni. Arī iedzīvotāju skaits nav pietiekams, lai šeit būtu pievilcīgs liela mēroga bizness.
Alūksnes novadā kopumā ir ienākuši tikai daži nelieli ārvalstu investori. Viens no tiem ir Zviedrijas uzņēmums "Almo Hardwood", kas šeit joprojām darbojas. Vēl viens investors ir saistīts ar kokogļu ražošanu. Lielos vilcienos tas arī ir viss.
Tāpēc šobrīd galvenokārt paļaujamies uz vietējiem uzņēmējiem, kuri savu nopelnīto naudu atkal iegulda novadā. Un, godīgi sakot, vairs neceru, ka Alūksnē pēkšņi parādīsies kāds liels investors. Ja vien mums izdotos radīt pietiekami spēcīgu "burkānu" - kādu būtisku priekšrocību vai īpašu piedāvājumu -, interese, protams, varētu rasties. Taču bez šāda iemesla investoram izvēlēties Alūksni būs ļoti grūti.
Bet vai speciālā ekonomiskā zona nav šāds "burkāns"?
Tas ir ļoti mazs "burkāns". Latgalē ir piemēri, kur šāds statuss ir devis rezultātus, taču mēs šajā zonā esam tikai dažus mēnešus. Līdz šim neesam saņēmuši nevienu zvanu vai interesi no investora ar domu - tagad, kad Alūksne ir speciālajā ekonomiskajā zonā, mēs nāksim šeit un investēsim. Tādas intereses nav, un, godīgi sakot, arī lielas cerības uz to man nav.
Pirmkārt, situācija šobrīd ir pavisam cita. Bezdarba līmenis Alūksnes novadā ir 4,2%, līdz ar to mums vairs nav lielas brīvas darbaspēka rezerves, ko potenciālajam investoram piedāvāt.
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Arī igauņi jums daļu darbaspēka ir paņēmuši?
Arī. Aptuveni 30-40 cilvēku varētu būt tādi, kuri regulāri brauc strādāt uz Igauniju. Šobrīd mums vienkārši nav tāda "burkāna", kas investorus pārliecinātu nākt uz Alūksni. Arī ar speciālās ekonomiskās zonas statusu vien ir krietni par maz.
Alūksnes novadā pārsvarā investē vietējie uzņēmēji, un tas ir jānovērtē. Viņi šeit iegulda savu nopelnīto naudu, taču arī viņiem ir jādomā, vai nākamo investīciju veikt Alūksnē vai tomēr izvēlēties kādu citu vietu Eiropā. Tā ir ļoti nopietna problēma.
Tāpēc šobrīd aktīvi strādājam ne tikai pie uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības, bet arī pie iedzīvotāju noturēšanas. Lai cilvēki šeit paliktu, nepietiek tikai ar darba vietām - nepieciešama arī kvalitatīva un pievilcīga dzīves vide.
Darbu Alūksnē šobrīd var atrast, ja cilvēks grib strādāt. Un tas ir būtiski. Ja paskatāmies uz Vidzemes rādītājiem, Valmierā bezdarba līmenis ir aptuveni 2% - tur brīva darbaspēka faktiski vairs nav. Tas nozīmē, ka konkurence par cilvēkiem kļūst arvien lielāka un pašvaldībām jādomā ne tikai par jaunu darba vietu radīšanu, bet arī par to, kā cilvēkus šeit noturēt.
Un vēl jau demogrāfija...
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Jā, tā ir nākamā lielā problēma. Mums ir jārada tādi dzīves apstākļi, lai cilvēki Alūksnes novadā un kopumā austrumu pierobežā justos droši un redzētu šeit savu nākotni. Tas nozīmē nodrošināt pieejamu medicīnu, kvalitatīvu izglītību un labu dzīves vidi.
Šobrīd lielā mērā paļaujos uz vietējiem uzņēmējiem un uzskatu, ka viņi ir jāstiprina. Vienlaikus mums jādomā arī par ikdienas dzīves apstākļiem - par pieejamiem pakalpojumiem un par to, kas šobrīd ir īpaši aktuāli, par dzīvojamā fonda attīstību. Arī pie tā jau strādājam, jo, ja gribam novadā noturēt cilvēkus un piesaistīt jaunus, ir jābūt ne tikai darbam, bet arī vietai, kur kvalitatīvi dzīvot.
Cik daudzdzīvokļu māju jums pašlaik top?
Šobrīd ar "Altum" atbalstu top zemas īres māja ar 18 dzīvokļiem. Drīzumā būs vēl 24 pašvaldības dzīvokļi, kas vairāk paredzēti sociālajām vajadzībām, un vēl 24 dzīvokļus remontēsim. Tas mums dos iespēju pakāpeniski sakārtot dzīvojamā fonda jautājumus un risināt būtiskākās problēmas.
Nākamais virziens, ko gribētu redzēt, ir komersantu iesaiste - lai uzņēmēji novadā būvētu dzīvokļus gan izīrēšanai, gan pārdošanai. Šim mērķim esam jau sagatavojuši nepieciešamo infrastruktūru, lai pēc iespējas samazinātu dzīvokļu būvniecības pašizmaksu.
Esam izbūvējuši komunikācijas, apgaismojumu, ielas, stāvlaukumus un atkritumu konteineru novietnes. Ceram, ka tas ļaus samazināt būvniecības izmaksas uz vienu kvadrātmetru un padarīs šādu projektu komersantiem pievilcīgāku. Tas varētu būt vēl viens "burkāns", lai uzņēmēji nāktu uz Alūksni.
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Runājot par uzņēmējdarbību, galvenais mūsu balsts šobrīd ir vietējie investori. Lai piesaistītu uzņēmējus no malas, nepieciešami papildu stimuli. Ceram, ka austrumu pierobežai tiks paredzētas papildu iespējas un mums būs resursi radīt šādus "burkānus", kas investorus mudinātu izvēlēties tieši mūsu novadu.
Ja šāda valsts iesaiste izpaliks, reģionālo nevienlīdzību mazināt būs ļoti grūti. Tā ir nopietna problēma. Valsts nevar attīstīties tikai ap Rīgu un Pierīgu.
Vienlaikus es neesmu no tiem, kuri uzskata, ka par katru cenu jāattīsta visas lauku teritorijas, kurās iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Tieši otrādi - manuprāt, vairāk jāstiprina reģionu centri, īpaši pierobežā. Ja gribam, lai cilvēki paliek ārpus lielajām pilsētām, šīm vietām jābūt tādām, kur ir darbs, pieejami pakalpojumi, mājokļi un iespēja veidot savu nākotni.
Ja runājam par slimnīcu reformu, ko tā mainīs jūsu novadā? Kas kļūs labāks, kas - sliktāks?
Es ļoti labi saprotu, ka valstij ir milzīgas problēmas - būtiski samazinājies iedzīvotāju skaits, un esam zaudējuši miljonu iedzīvotāju. Ja reformas nenotiks, valsts neizdzīvos. Taču šīm pārmaiņām jābūt saprotamām un pamatotām.
Piemēram, Alūksnes slimnīcas budžets 2025. gadā bija 5,2 miljoni eiro, bet 2027. gadā finansējums, visticamāk, būs par 850 000 eiro mazāks. Tas ir aptuveni 15% samazinājums - ļoti daudz.
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Esmu vairākkārt runājis ar Veselības ministriju un ministru par to, ka austrumu pierobežai būtu nepieciešams īpašs statuss, lai vismaz pašreizējā līmenī varētu saglabāt veselības aprūpes pieejamību. Mēs neprasām milzīgu izaugsmi, bet nevar pierobežas iedzīvotājiem vienkārši atņemt veselības aprūpi.
Saprotu, ka finansējums šobrīd tiek samazināts visā valstī. Ja visiem jāpievelk jostas, tas ir saprotams. Taču problēmas rodas tur, kur noteikumi vairs neatbilst reālajai situācijai.
Labs piemērs ir pediatrija. Alūksnē pašlaik nav pediatra - speciālistu vienkārši trūkst. Mēs meklējam, bet līdz šim nav izdevies atrast. Slimnīcai ir piešķirtas pediatrijas kvotas, taču tās var izmantot tikai pediatrs. Vienlaikus bērnus drīkst pieņemt arī citi ārsti, piemēram, ķirurgs. Taču, ja bērnu apskata un ārstē ķirurgs, par šo darbu valsts finansējumu saņemt nevar. Sanāk absurda situācija - ārsts strādā, bet piešķirtā valsts nauda paliek neizmantota. Var jau teikt, ka vainīgi ir Ministru kabineta noteikumi, bet tad šie noteikumi ir jāmaina. Ja realitāte ir mainījusies, arī sistēmai tai ir jāpielāgojas.
Ministrs sola šo jautājumu risināt, bet man atbilde ir vajadzīga jau šomēnes. Ja risinājuma nebūs, slimnīcas vadītājam var nākties samazināt mediķu skaitu, jo pediatrijas finansējums ir saistīts ar slimnīcas kopējo budžetu.
Otra problēma ir traumatoloģija. Arī tur paredzams finansējuma samazinājums. Līdz šim mums bija viens traumatologs, tagad esam piesaistījuši arī otru. Viņš gan strādā pēc komercprincipa, jo valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas jau apgūst pirmais speciālists. Tomēr labāk ir arī tā, nekā nav vispār. Man pats svarīgākais ir tas, lai cilvēkam ar traumu nebūtu jāpavada visa diena ceļā uz Rīgu vai Valmieru. Ja Alūksnē ir ārsts, kurš šo palīdzību var sniegt, tas jau ir ieguvums pacientam.
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Ko jūs domājat par iecerēto Austrumu pierobežas likumu?
Austrumu pierobežas likuma virzība varbūt vieš cerību pašvaldībām un iedzīvotājiem, taču būtiskus jautājumus iespējams atrisināt arī bez jauna likuma.
Nepieciešamos lēmumus var pieņemt jau tagad. Valsts budžetā iespējams paredzēt mērķētu finansējumu vai izveidot atsevišķas programmas izglītībai, uzņēmējdarbībai un sociālajai jomai. Šādas programmas jau ir sagatavotas un gaida finansējumu.
Manā skatījumā tas vairāk izskatās pēc kārtējā žesta austrumu pierobežai pirms vēlēšanām. Gandrīz divu gadu laikā esmu piedalījies aptuveni 20 tikšanās reizēs ar Valsts prezidentu un politiķiem dažādos formātos, taču reālas rīcības ir bijis ļoti maz.
Pieredze rāda, ka pēc vēlēšanām šādas tēmas mēdz zaudēt aktualitāti. Tāpēc ir pēdējais laiks pārskatīt pieeju un ņemt vērā reālo situāciju pierobežā. Ar solījumiem vien nepietiek - vajadzīgi konkrēti lēmumi un finansējums.
Vai pašvaldībā ir stipendiju programma jauno speciālistu piesaistei? Vai jūtat tās atdevi? Šāda programma jums bija gan medicīnā, gan pedagoģijā.
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Redziet, arī šeit pašvaldība mēģina mazināt reģionālo nevienlīdzību, ieguldot līdzekļus dažādos risinājumos, lai stabilizētu situāciju. Esam gatavi darīt savu daļu, taču arī valstij jāiesaistās. Pierobežas pašvaldībām nepieciešams gan papildu finansējums, gan mazāka birokrātija. Būtu jāļauj atteikties arī no atsevišķām funkcijām, kas šeit nav lietderīgas.
Stipendiju programma kopumā darbojas. Pie mums ir pieteikušies mediķi, kuri saņem stipendijas, un esam palīdzējuši arī zobārstam, nodrošinot dzīvesvietu. Šādi motivācijas instrumenti nenostrādā katru reizi, taču četros vai piecos gadījumos tie ir devuši rezultātu.
Tagad meklējam iespēju piesaistīt arī bērnu zobārstu. Vēl vakar pie mums vērsās uzņēmējs, kurš ir gatavs šādu speciālistu piesaistīt. Tā ir būtiska vajadzība, tāpēc mainīsim pašvaldības noteikumus, lai šādu iespēju varētu izmantot arī komersants, ne tikai slimnīca.
Esam pieņēmuši arī lēmumu mediķiem maksāt pārcelšanās pabalstu - 10 000 eiro, ja viņi pārceļas uz Alūksni. Gatavojam arvien jaunus "burkānus", lai slimnīcā aizpildītu trūkstošās speciālistu vietas.
Ja runājam par skolu tīklu, kas ir izdarīts un kādi lēmumi vēl priekšā?
Man šķiet, ka esam izdarījuši ļoti daudz. Esmu lepns par lēmējvaras komandu gan iepriekšējos sasaukumos, gan tagad. Esam spējuši pieņemt arī nepopulārus, bet nepieciešamus lēmumus - tādus, no kuriem valsts līmenī nereti izvairās.
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Šie lēmumi nav viegli, taču skolēnu skaits samazinās, un mēs nevaram uzturēt skolas tikai tāpēc, lai tās pastāvētu. Mums ir jānodrošina bērniem kvalitatīva izglītība un iespēja pilnvērtīgi attīstīties.
Visiem droši vien palicis atmiņā 2022. gadā pieņemtais lēmums slēgt piecas mazās lauku skolas. Tas bija grūts un skarbs lēmums, taču es to ne mirkli nenožēloju.
Šajās skolās vienkārši vairs nebija pietiekami daudz bērnu?
Tieši tā. Turklāt tas bija zināms jau krietni iepriekš. Lai uzturētu skolas ar tik mazu skolēnu skaitu, bija vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi. Tagad šo naudu varam novirzīt tur, kur tā bērniem dod daudz lielāku ieguvumu, un ieguldīt izglītības kvalitātē.
Tās bija neizbēgamas pārmaiņas. Šādas reformas vienmēr vispirms skar tieši austrumu pierobežu, un mēs to ļoti labi apzinājāmies. Tāpēc bija vajadzīga drosme būt pirmajiem un pieņemt šos lēmumus. Vēlāk līdzīgus lēmumus pieņēma arī citas pašvaldības, jo skolēnu skaits samazinās visā Latvijā.
Nākamais lēmums, ko pieņēmām iepriekšējā sasaukuma beigās, bija Alūksnē izveidot vienu skolu - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju no 1. līdz 12. klasei. Redzējām, ka pilsētā jābūt vienai stiprai vidējās izglītības iestādei.
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Alūksnes ģimnāzijai valstī ir liels prestižs. To nedrīkstēja pazaudēt.
Ģimnāzijas saglabāšana bija svarīga ne tikai prestiža dēļ. Tagad Alūksnē ir viena skola no 1. līdz 12. klasei, un tas ļauj daudz labāk organizēt un pārraudzīt izglītības procesu.
Tas ir ieguvums arī skolēniem, kuriem mācībās neveicas tik labi. Redzot augstākus sasniedzamos rezultātus un apkārtējos, kuri tos sasniedz, arī viņiem ir lielāka motivācija augt. Tāpēc tas bija drosmīgs, bet vajadzīgs lēmums.
Pieņemot šīs reformas, esam varējuši līdzekļus novirzīt izglītībai. Pēdējos piecos sešos gados izglītībā esam ieguldījuši aptuveni 15 miljonus eiro, no tiem ne vairāk kā trīs miljoni ir Eiropas fondu līdzekļi.
Lielākais ieguldījums bija sporta zāles būvniecībā. Lai ģimnāzijas sakārtošanu pabeigtu līdz galam, pēdējā posmā aizņēmāmies vēl aptuveni 1,5 miljonus eiro. Šobrīd ģimnāzijas ēkās ir atjaunoti sanitārie mezgli, virtuves un mācību telpas, iegādāti mācību līdzekļi un izveidots ķīmijas kabinets.
Pēc reformas novadā ir palikušas trīs skolas - divas lauku teritorijā, Ziemeru un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola un viena Alūksnes pilsētā. Iepriekš novadā bija 16 skolas. Tā ir ļoti plaša reforma, kuras mērķis bija ne tikai sakārtot skolu tīklu, bet arī uzlabot izglītības kvalitāti.
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Ziemeru pamatskolā Māriņkalnā šobrīd mācās aptuveni 150 bērnu. Tas ir labs un stabils skolēnu skaits. Skolai pat nepieciešams palielināt klašu telpu skaitu. Tur mācās arī bērni ar speciālām vajadzībām, tāpēc turpinām skolā ieguldīt.
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā kopā ar pirmsskolu ir aptuveni 85 bērni. Pašā pamatskolā ir ap 65 skolēnu. Tas jau ir tuvu kritiskajai robežai. Mēs skolu saglabāsim un atbalstīsim tik ilgi, cik tas būs iespējams. Pierobežas skolām ir paredzēts īpašs finansēšanas koeficients, taču arī tam ir savas robežas. Šobrīd ir grūti pateikt, cik ilga būs Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas perspektīva. Negribu prognozēt piecus vai sešus gadus uz priekšu, jo nevaru garantēt, ka tik ilgi spēsim izpildīt noteiktos kritērijus. Mums būs jāskatās uz skolēnu skaitu, valsts prasībām un to, kā situācija mainīsies.
Cik bērnu šogad piedzimuši Alūksnes novadā?
Apmēram 40. Pagājušajā gadā piedzima tikai ap 75 bērniem, kas bija zemākais rādītājs. Šogad situācija ir nedaudz labāka, un, visticamāk, bērnu būs vairāk nekā pērn.
Ceru, ka demogrāfiskā lejupslīde ir sasniegusi zemāko punktu un turpmāk situācija pamazām uzlabosies.
Kādu risinājumu esat atraduši slēgto skolu ēkām?
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Kopumā trīs bijušās skolas esam pārdevuši - Veclaicenē, Annā un Strautiņos. Tās nonākušas uzņēmēju īpašumā, taču pagaidām tur nekas būtisks nenotiek.
Mālupes bijušajā skolā esam izveidojuši pansionātu. Ja pašvaldībai ēka ir nepieciešama kādas funkcijas nodrošināšanai, tā ir jāizmanto. Šajā gadījumā redzējām iespēju paplašināt pansionātu.
Es neuzskatu, ka katrai bijušajai skolai obligāti jāatrod jauns pielietojums. Nav jēgas veidot muzejus vai citus projektus tikai tādēļ, lai ēka nebūtu tukša. Ja pašvaldībai ēka nav nepieciešama, nav pamata tajā ieguldīt budžeta līdzekļus tikai tāpēc, lai to aizpildītu.
Igaunijā izglītības reformas laikā tika piešķirts finansējums arī veco skolu ēku nojaukšanai. Tas ļāva izvairīties no nevajadzīgu ēku uzturēšanas un graustu veidošanās. Dažviet pat nojauca atsevišķus stāvus, tā samazinot apsildāmo platību.
Arī mums būtu jāmeklē finansējums šādam risinājumam. Ja ēka ir sliktā stāvoklī un tai nav pielietojuma, nav jēgas to saglabāt. Ja ēka ir labā stāvoklī, to var iekonservēt un gaidīt komersantu, kurš tajā saskatīs iespēju.
Kādi ir bijuši administratīvi teritoriālās reformas ieguvumi un zaudējumi? Manuprāt, salīdzinājumā, piemēram, ar kaimiņiem Balvos jūs rīkojāties ļoti gudri - pagastu pārvaldes apvienojāt, nevis saglabājāt visus iepriekšējos štatus. Sākumā tas izskatījās drastiski, taču rezultāts, šķiet, ir labs. Vai iedzīvotāji ir apmierināti un pakalpojumi tiek nodrošināti?
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Gribu piebilst, ka jau 2012. gadā pašvaldībā bijām sapratuši, ka līdzšinējais pārvaldes modelis nav vajadzīgs. Toreiz pieņēmām lēmumu trim pagastiem noteikt vienu vadītāju. Tātad 15 pagastos bija pieci vadītāji.
Tas izraisīja lielu iedzīvotāju neapmierinātību. Daudzi uzskatīja, ka pagasti tiek likvidēti, lai gan pārvaldes funkcijas saglabājām. Šo lēmumu nebija viegli pieņemt un vēl grūtāk izskaidrot.
Vēlāk sapratām, ka arī pieci vadītāji nav nepieciešami, pietiek ar vienu vadītāju visām 15 teritorijām. Svarīgi, lai katrā teritorijā ir saimnieks, kurš rūpējas par apkārtni un organizē nepieciešamos darbus. Iedzīvotāju apkalpošanu nodrošina bibliotēkas.
Šāds modelis darbojas arī šodien. Funkcijas neesam likvidējuši, bet esam samazinājuši administratīvās izmaksas. Ietaupītos līdzekļus varējām novirzīt teritoriju infrastruktūras sakārtošanai. Svarīgi bija arī tas, ka pārmaiņas īstenojām ātri. Tas ļāva ātrāk iegūt rezultātu un novirzīt ietaupītos līdzekļus tur, kur tie bija vajadzīgi.
Bet visas 15 bibliotēkas joprojām darbojas? Jūs tām esat piešķīruši jaunas funkcijas.
Jā, visas bibliotēkas turpina darbu. Mazākajos pagastos tās var būt atvērtas vienu vai divas dienas nedēļā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Vienlaikus mums jādomā uz priekšu, jo pēc pieciem gadiem situācija var būt pavisam cita.
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Kādu?
To pagaidām neteikšu.
Pēc pieciem gadiem?
Iespējams, pat agrāk, bet negribu skriet ratiem pa priekšu. Pasaule mainās, un mums jāmainās tai līdzi. Taču iedzīvotāji no šīm pārmaiņām nedrīkst ciest.
Kā kara situācija ietekmē Alūksnes novada iedzīvotājus? Vai jūtat tās ietekmi?
Protams. To jūt arī uzņēmēji. Viņi sāk rūpīgāk izvērtēt, vai investēt tepat Alūksnē, kur dzīvojuši un strādājuši, vai tomēr izvēlēties citu vietu. Taču nav tā, ka investīcijas būtu apstājušās. Uzņēmēji Alūksnē joprojām iegulda.
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Arī ģimenes, domājot par bērnu izglītību un nākotni, vērtē savas iespējas. Nevaru teikt, cik cilvēku kara dēļ ir mainījuši savus plānus, taču zināms nemiers ir jūtams. Vienlaikus pie šīs situācijas pamazām esam pieraduši.
Iespējams, arī dronu nokrišana bija savā ziņā svarīga, jo tā parādīja, ka kara radītie riski nav kaut kas tāls un abstrakts. Mēs tos redzējām tepat. Tas lika riskus vēlreiz izvērtēt un saprast, ka ar tiem būs jārēķinās.
Kā austrumu pierobežas pašvaldība mēs joprojām esam piesardzīgi. Tāpēc cilvēkiem ir svarīgi sajust, ka valsts par viņiem rūpējas. Tas var būt atbalsts patvertņu izveidei, infrastruktūrai vai citiem drošības pasākumiem. Būtiski ir parādīt, ka cilvēki, kuri dzīvo pierobežā, valstij ir svarīgi.
Manuprāt, šāda attieksme un konkrēti darbi šobrīd ir īpaši nepieciešami.
Tagad jums būs Katastrofu pārvaldības centrs.
Jā, šāds centrs Alūksnē būs (jau ir). Par tā nepieciešamību runājām jau 2013. gadā, tāpēc prieks, ka iecere beidzot tiek īstenota. Paldies Iekšlietu ministrijai par izpratni, ka šādai infrastruktūrai mūsu reģionā ir jābūt. Tas mums dos lielākas iespējas operatīvi rīkoties krīzes situācijās.
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Bet kā ir ar patvertnēm?
Patvertnes pašlaik aprīkojam. Šobrīd ir pieejams atbalsta finansējums, un esam iesnieguši projektu četru patvertņu aprīkošanai. Arī nākamajā projektu kārtā iesniegsim jaunus pieteikumus.
Izvēlamies telpas, kur iespējams nodrošināt cilvēkiem nepieciešamos apstākļus, tostarp ūdensapgādi un kanalizāciju. Šādas telpas ir, piemēram, ģimnāzijas pagrabstāvā, Kultūras centrā un Sociālajā dienestā.
Mērķis ir vienkāršs - krīzes situācijā cilvēkiem jābūt vietai, kur patverties. Apzināmies, ka visus iedzīvotājus patvertnēs uzņemt nevarēsim, tāpēc šobrīd aprīkojam tik daudz vietu, cik mums ir iespēju.
Kā novadu stiprina armijas klātbūtne un Kājnieku skola?
Jebkura šāda aktivitāte novadam ir ieguvums. To var teikt gan par Kājnieku skolu, gan patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Liepnā.
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Kājnieku skolā notiek būvniecība, un Alūksnē pastāvīgi atrodas noteikts skaits karavīru. Tas dod arī papildu drošības sajūtu.
Mums ir laba sadarbība ar armiju un Zemessardzes kājnieku bataljonu. Karavīri palīdz pašvaldībai dažādos pasākumos, nodrošina cilvēkresursus, palīdz apsardzē un citos praktiskos darbos. Šī sadarbība mums ir ļoti nozīmīga.
Kāda ir situācija ar patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Liepnā?
Mēs bijām viena no pašvaldībām, kas nāca pretim Iekšlietu ministrijai un piekrita uzņemt šo centru. Neteikšu, ka darījām to ļoti labprāt, bet piekritām ar nosacījumu, ka tiks nodrošināta drošība un kārtība.
Līdz šim nekas ļoti slikts nav noticis, vienlaikus vietējie iedzīvotāji ir tramīgi, jo ierodas cilvēki no citām kultūrām un rasēm un viņu uzvedība nedaudz atšķiras.
Vai cilvēki šajā centrā uzturas ilgstoši?
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Nē. Ir noteikts laiks, kurā viņus izvērtē un lemj par turpmāko statusu. Ja cilvēki saprot, ka uzturēšanās atļauju nesaņems, viņi dodas uz citām valstīm. Precīzi šo procesu nepārzinu. Viņu mērķis, protams, ir palikt Eiropā, atrast darbu un veidot dzīvi.
Ir arī cilvēki, kuri veiksmīgi iesaistās un pielāgojas dzīvei Latvijā. Svarīga ir sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem. Taču kultūras un dzīvesveida atšķirības ne vienmēr ir viegli pieņemt. Vietējie iedzīvotāji ir sūdzējušies par atsevišķu centra iemītnieku uzvedību, piemēram, uz ielas, vai gadījumiem, kad cilvēki bez uzaicinājuma nonākuši privātīpašumā. Viņi vēlas lielāku kārtību un disciplīnu, un pie tā mēs strādājam.
Nesen pašvaldības izpilddirektors devās uz iedzīvotāju pieņemšanu Liepnā. Esam aicinājuši arī Iekšlietu ministrijas pārstāvjus, jo ir saņemtas sūdzības par uzvedību.
Ir labi, ka iedzīvotāji laikus pievērš uzmanību problēmām un par tām runā. Tad varam situāciju pārrunāt ar centra vadītāju un lemt par nepieciešamajiem risinājumiem. Nebūs tā, ka centru vienkārši likvidēs un pārcels citur. Mums jāmeklē veids, kā šeit sadzīvot, vienlaikus nodrošinot kārtību un drošību.
Cik aptuveni cilvēku centrā uzturas?
Apmēram simts. Šāds cilvēku skaits jau sāk iedzīvotājiem radīt neērtības. Tāpēc centrā ir jānodrošina kārtība un disciplīna, lai tā darbība pēc iespējas mazāk traucētu vietējo iedzīvotāju ikdienu.
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Kas jūs kā austrumu pierobežas pašvaldības vadītāju un arī pašus iedzīvotājus pašlaik visvairāk satrauc valsts pārvaldībā?
Kopumā arī pierobežas iedzīvotājus satrauc tas, ka valstij trūkst ambīciju un skaidra attīstības kursa. Neapmierina arī birokrātija un nesaimnieciska rīcība, kas neveicina uzticēšanos valstij. Ja cilvēks valstij neuzticas, tas ietekmē arī viņa lojalitāti, sākot ar nodokļu maksāšanu un beidzot ar patriotismu.
Viens no piemēriem ir "Rail Baltica". Projekta īstenošana ieilgst, izmaksas aug, un rodas bažas arī par nākotnes uzturēšanas izdevumiem. Tajā pašā laikā austrumu pierobežai pat piecu miljonu eiro ieguldījums valstij šķiet liels. Šāda attieksme neveicina cilvēku uzticēšanos valstij.
Arī sarunās ar uzņēmējiem bieži izskan sajūta, ka politiķi vairāk domā par nākamajām vēlēšanām nekā par ilgtermiņa valsts attīstību. Ir daudz solījumu un saukļu, bet trūkst konkrētas, saimnieciskas rīcības.
Vai jūs tā sakāt arī par savu partiju?
Jā, es tā saku par visām partijām un nekautrējos to darīt.