Vai caur Latviju ved Ukrainā nolaupītus graudus? Saeima steidzami ievieš stingrākas pārbaudes
Graudu kravām no trešajām valstīm Latvijā turpmāk varēs daudz rūpīgāk pārbaudīt to patieso izcelsmi. Saeima ceturtdien steidzamības kārtā pieņēmusi izmaiņas, kuru mērķis ir nepieļaut, ka Latvija tiek izmantota Ukrainas okupētajās teritorijās nelikumīgi iegūtu graudu pārvadāšanai.
Izmaiņas paredz, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) varēs kontrolēt noteiktas dzīvnieku barības kravas no trešajām valstīm un ņemt paraugus laboratoriskām pārbaudēm. Tas ļaus pārbaudīt, vai kravā esošo graudu faktiskā izcelsme sakrīt ar pavaddokumentos norādīto. To, kurām kravām šāda kontrole būs jāveic un kā tieši tā notiks, noteiks Ministru kabinets.
Īpaša uzmanība pievērsta kravām no Krievijas un Baltkrievijas, kuras Latviju tikai šķērso tranzītā un nav paredzētas pārdošanai Eiropas Savienībā. Ukraina iepriekš sniegusi informāciju par ievērojamiem okupētajās teritorijās nelikumīgi iegūtu graudu apjomiem un risku, ka daļa no tiem ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu nonākt arī Latvijas ostās. Zemkopības ministrija norāda arī uz neraksturīgi strauju pieprasījuma pieaugumu Krievijas graudu tranzītam un pārkraušanai.
“Mums ir svarīgi pārliecināties, ka Latvija netiek izmantota graudu, ko Krievija nolaupījusi Ukrainā, transportēšanai,” nepieciešamību pēc jaunās kontroles iepriekš pamatoja Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Pēc viņa teiktā, nepieciešama sistēma, kas ļauj pārbaudīt kravu patieso izcelsmi.
Latvijā jau ir aizliegts ievest Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktus laišanai brīvā apgrozībā, un šogad aizliegto produktu loks tika paplašināts. Taču tranzīta kravas var šķērsot Latvijas un ES muitas teritoriju, ja tās nenonāk Eiropas Savienības tirgū. Tieši šī iemesla dēļ jaunā kontrole koncentrējas arī uz kravām, kuras Latvija ir tikai pieturas punkts ceļā uz citu galamērķi.