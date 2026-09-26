Aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par atkritumu apsaimniekošanu
AARC “Brakšķi” aicina Dobeles, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotājus no 18 gadu vecuma piedalīties anonīmā aptaujā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, šķirošanas iespējām un pieejamību.
Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs (AARC) “Brakšķi” aicina Dobeles novada iedzīvotājus no 18 gadu vecuma piedalīties aptaujā par atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas valstspilsētā, Jelgavas novadā un Dobeles novadā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, šķirošanas iespējām un pieejamo infrastruktūru, kā arī izzināt iedzīvotāju šķirošanas paradumus un jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.
Aptaujā iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli par to, cik ērta un saprotama ir atkritumu šķirošana, vai konteineri un šķirošanas iespējas ir pietiekami pieejamas un kā tiek vērtēti atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi savā pašvaldībā.
Iedzīvotāju atbildes palīdzēs AARC “Brakšķi” izvērtēt esošo situāciju un apzināt nepieciešamos uzlabojumus, lai atkritumu apsaimniekošana un šķirošana reģionā kļūtu ērtāka un pieejamāka.
Aptauja ir anonīma, un tajā var piedalīties iedzīvotāji no 18 gadu vecuma. Tā norisinās no 2026. gada septembra līdz 30. novembrim.
Aicinām Dobeles novada iedzīvotājus būt aktīviem un dalīties savā viedoklī!
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