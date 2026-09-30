Dobeles Mākslas skolas 20 gadu jubilejā aicina apmeklēt izstādi
Dobeles Mākslas skola svin 20 gadu jubileju ar izstādi “Mēs satiekamies mākslā” Dobeles novada muzejā, kurā līdzās audzēkņu darbiem skatāmi arī pedagogu veikumi. Svinīgajā atklāšanā godināti ilggadējie skolotāji un skolas direktore, aicinot iedzīvotājus apmeklēt izstādi līdz 24. novembrim.
Šoruden Dobeles Mākslas skola atzīmē nozīmīgu 20 pastāvēšanas gadu jubileju. Dobeles novada pašvaldība no sirds sveic skolas kolektīvu, pedagogus, audzēkņus un absolventus šajā īpašajā svētku reizē!
Šodien, 17. septembrī, Dobeles novada muzejā norisinājās krāšņa un sirsnīga jubilejas izstādes “Mēs satiekamies mākslā” atklāšana. Izstādē vienkopus aplūkojami gan skolas talantīgo audzēkņu, gan viņu iedvesmojošo pedagogu radītie darbi, atklājot skolas bagāto pieredzi un radošo garu.
Svinīgajā pasākumā par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu darbu, kā arī nozīmīgu ieguldījumu Dobeles Mākslas skolas attīstībā 20 gadu garumā tika godināti skolas pedagogi – Inta Ļaudama, Inita Vilka, Ivanda Spulle-Meiere, Inta Paulsone, Inga Ozoliņa un skolas direktore – Aiga Lasmane-Erdema, kura šos gadus nodrošinājusi sekmīgu iestādes vadību un veidojusi labvēlīgu vidi mākslas izglītībai.
Sveikt skolas saimi jubilejā bija ieradušies Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā Jānis Ozoliņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā Edgars Gaigalis un Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone.
Paldies skolas saimei par ieguldīto darbu, enerģiju un krāsām, ko tā ik dienu ienes mūsu novadā!
- Izstādes norises vieta: Dobeles novada muzejs.
- Izstāde atvērta: No 17. septembra līdz 24. novembrim.
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Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju un pilsētas viesi apmeklēt izstādi un gūt māksliniecisku iedvesmu!