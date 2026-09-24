Simtiem “Bite” klientu Jelgavā un Olainē palikuši bez interneta un televīzijas
Daļai “Bite Latvija” klientu Jelgavā un Olainē ceturtdien radušās problēmas ar fiksētā interneta un interaktīvās televīzijas darbību. Traucējumi skāruši vairāk nekā 600 abonentu. "Bite Latvija" pašlaik strādā pie problēmas novēršanas.
Kā informē “Bite Latvija”, problēmas izraisījis tehniskā aprīkojuma bojājums. Kopumā abās pilsētās ietekmēti 611 abonenti, kuriem traucēta fiksētā interneta un interaktīvās televīzijas pakalpojumu pieejamība.
Uzņēmuma tehniskie speciālisti pašlaik veic nepieciešamos darbus, lai bojājumu novērstu un pakalpojumu darbību atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Provizoriski paredzēts, ka internets un televīzija klientiem atkal būs pilnībā pieejami līdz ceturtdienas plkst. 18.00.
“Bite Latvija” fiksētā tīkla infrastruktūru pēdējos gados ir paplašinājusi. Uzņēmums norāda, ka 2025. gadā modernizējis optiskā tīkla infrastruktūru 43 000 mājsaimniecību un par aptuveni 50 kilometriem paplašinājis pazemes optisko maģistrāļu tīklu. Savukārt šogad optiskā tīkla attīstībā paredzēts ieguldīt vēl trīs miljonus eiro.