Cilvēki lietus laikā Bastejkalnā.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Piektdien Latvija mirks lietū - vietām līs ilgstoši un stipri
Piektdien lietussargu mājās labāk neatstāt. Latviju pārklās bieza mākoņu sega un daudzviet gaidāms ilgstošs un stiprs lietus. Visspēcīgākie nokrisņi gaidāmi Vidzemē, savukārt salīdzinoši sausāka diena paies Dienvidkurzemē.
Lietum pievienosies arī brāzmains vējš. Ziemeļrietumu vējš dienas gaitā iegriezīsies no rietumiem un dienvidrietumiem, bet valsts austrumos – no dienvidiem. Brāzmās vēja ātrums vietām sasniegs 9–14 metrus sekundē, bet piekrastē – pat 18 metrus sekundē.
Arī par siltumu piektdien būs jāaizmirst. Gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra lielākajā daļā Latvijas turēsies tikai +8…+14 grādu robežās, vien dažviet piekrastē termometra stabiņš pakāpsies līdz aptuveni +15 grādiem.
Arī Rīgā piektdiena gaidāma lietaina. Galvaspilsētā līs ilgstoši un brīžiem stipri. Vējš brāzmās sasniegs 13 metrus sekundē, bet naktī un no rīta jūras tuvumā – līdz 17 metriem sekundē. Temperatūra Rīgā visas dienas garumā būs vien ap +11…+13 grādiem.