Multidimensionālā ģimenes terapija: iespēja saņemt bezmaksas atbalstu
Talsu novadā tiek ieviesta Multidimensionālā ģimenes terapija — intensīvs, uz pierādījumiem balstīts bezmaksas pakalpojums 11–17 gadus veciem jauniešiem ar augsta riska uzvedību un viņu ģimenēm, kas vienlaikus strādā ar pusaudzi, vecākiem, attiecībām un sociālo vidi.
1. Kas ir MDĢT un ar ko tā atšķiras no citām pieejām?
MDĢT ir intensīva, uz pierādījumiem balstīta ģimenes terapija, kas vienlaikus strādā ar pašu pusaudzi, vecākiem, ģimenes attiecībām un jaunieša sociālo vidi (skolu, vienaudžiem u. c.) – nevis tikai ar vienu no šīm jomām atsevišķi. Mērķis – pielietojot terapiju, mazināt vai novērst pusaudžu problēmuzvedību, tai skaitā likumpārkāpumu veikšanu, klaiņošanu, apreibinošu vielu lietošanu, ilgstošu izglītības iestādes neapmeklēšanu. Metode ir izveidota, balstoties uz sistēmiskās ģimenes terapijas tradīcijām. Pasaulē to izmanto jau vairāk nekā 150 sertificētas komandas, un Latvijā tā ir jauna metode.
2. Kam un kādām problēmām MDĢT paredzēta?
Pakalpojums paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā no 11 līdz 17 gadiem ar augsta riska uzvedību, kuriem identificētas grūtības vismaz divās no šīm jomām:
- izglītība (konflikti skolā, ilgstoša neapmeklēšana, risks pārtraukt mācības);
- likumpārkāpumi vai risks tos veikt;
- atkarību izraisošu vielu lietošana (t. sk. procesu atkarības, piemēram, spēles);
- sociālie riski (konflikti ģimenē, risks nonākt ārpusģimenes aprūpē, veselīgu attiecību trūkums).
3. Kā ģimene nonāk pakalpojumā – vajadzīgs nosūtījums vai var pieteikties pati?
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Pakalpojums pieejams ar sociālā dienesta nosūtījumu vai aizpildot pieteikuma anketu Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas mājaslapā. Saite pieejama šeit: pieteikuma anketa
4. Kur tieši Talsu novadā notiks terapija?
Pēc metodes principiem sesijas var notikt ģimenes dzīvesvietā, speciālista kabinetā, skolā vai citā ģimenei un jaunietim piemērotā vietā, nevis tikai iestādē. Tikšanās notiek vidēji 1–3 reizes nedēļā, un speciālisti nodrošina saziņu arī krīzes situācijās, tostarp ārpus parastā darba laika.
5. Cik ģimenēm Talsu novadā pakalpojums pieejams un cik ilgi tas ilgst?
Projekta ietvaros trīs Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē un Rīgā – kopumā plānots iesaistīt 160 ģimenes. Kurzemes reģionā, nodrošinot pakalpojumu Talsos, Tukumā un Kuldīgā, projekta laikā paredzēts iesaistīt 53 ģimenes. No tām pakalpojums būs pieejams arī Talsu novada ģimenēm, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un terapiju. Terapijas ilgums vienai ģimenei paredzēts no 3 līdz 6 mēnešiem, tādējādi sniedzot ģimenei iespēju saņemt ilgstošu un mērķētu atbalstu atbilstoši tās individuālajām vajadzībām.
6. Kas būs terapeiti un kā viņi apmācīti?
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Asociācija visos Latvijas reģionos kopumā nodrošina 3 komandas ar kopā 15 speciālistiem – 3 komandu vadītājiem un 12 terapeitiem. Prasības:
- Komandu vadītājiem: augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā, sociālajā darbā, medicīnā vai līdzīgā jomā; vismaz 5 gadu pieredze darbā ar mērķa grupu; angļu valodas zināšanas; obligāta autovadītāja apliecība.
- Terapeitiem: tāda pati izglītība; vismaz 3 gadu pieredze ar mērķa grupu; angļu valodas zināšanas; autovadītāja apliecība.
Apmācības ilgst 9–11 mēnešus un apvieno tiešsaistes un klātienes mācības, individuālo darbu, meistarklases, uzraudzības vizītes un regulāras supervīzijas. Katru gadījumu pārrauga sertificēts MDĢT supervizors.
7. Kas finansē MDĢT un uz cik ilgu laiku?
Pakalpojumu ievieš Labklājības ministrija Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.3.6.4/1/24/I/001 „Atbalsta instrumenti vardarbības ģimenē mazināšanai” ietvaros. Pakalpojumā jauniešus uzņemam līdz 2027. gada jūnijam.
8. Vai pakalpojums ģimenēm ir bez maksas?
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Pakalpojums ģimenēm ir pieejams bez maksas.
9. Kāpēc Talsu novads izvēlēts un kā vērtēs, vai metode Latvijā ir devusi rezultātus?
Plānojot pakalpojuma īstenošanu, Kuldīga tika noteikta kā viens no reģionālajiem MDĢT centriem, un pēc tam tika uzrunātas apkārtējās pašvaldības. Talsu novads izrādīja ieinteresētību un gatavību iesaistīties pakalpojuma īstenošanā, tāpēc tas tika iekļauts projekta teritorijā.