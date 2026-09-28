Svarīga informācija tiem, kuri plāno dedzināt zarus Līvānu novadā
Līvānu novadā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām atļauts dedzināt lūzušos un kopšanas darbos nozāģētos zarus, ja dūmi netraucē apkārtējiem un netiek apdraudēta satiksmes drošība, informē pašvaldībā.
2024. gada 28. marta Līvānu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” paredz, ka laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim fiziskām personām uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes ir pieļaujama mājsaimniecības ietvaros lūzušo zaru un koku, krūmu un dzīvžogu kopšanas rezultātā nozāģēto zaru dedzināšana, ja tas apkārtējiem iedzīvotājiem nerada traucējošas smakas.
Pirms zaru dedzināšanas aicinām rūpīgi izvērtēt laika apstākļus un vēja virzienu, lai dūmi neradītu neērtības apkārtējiem iedzīvotājiem. Jāraugās, lai dūmi nenonāktu kaimiņu īpašumos, dzīvojamās ēkās, uz ceļiem vai citās vietās, kur tie var apdraudēt satiksmes drošību vai radīt traucējumus.
Vienlaikus atgādinām, ka sadzīves atkritumu dedzināšana ir aizliegta. Ugunskurā nedrīkst dedzināt plastmasas un polietilēna izstrādājumus, iepakojumu, tekstilizstrādājumus, būvniecības atkritumus, nešķirotus sadzīves atkritumus un citus materiālus, kas nav pieļaujami dedzināšanai.
Lai izvairītos no dūmu radītajiem traucējumiem un iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi, aicinām, ja iespējams, izvēlēties videi draudzīgākus risinājumus – zarus sašķeldot, kompostēt bioloģiski noārdāmos dārza atkritumus vai nodot tos apsaimniekotājam.