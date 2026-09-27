Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicina piedalīties kopsapulcēs
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs, lai lemtu par uzkrājumu fonda izveidi plānotajiem remontiem no 2027. gada un mājas vecākā ievēlēšanu. Precīzs sapulču grafiks un norises vietas pieejamas uzņēmuma mājaslapā.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs, lai lemtu par svarīgiem mājas apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumiem, informē pašvaldībā.
Viens no jautājumiem, par ko dzīvokļu īpašniekiem būs jābalso, ir uzkrājumu fonda veidošana dzīvojamās mājas plānoto remontdarbu finansēšanai no 2027. gada. Kopsapulcēs paredzēts arī lemt par dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanu.
Ja konkrētā māja nav iekļauta šobrīd izsludināto sapulču grafikā, tas nozīmē, ka tajā turpinās uzkrājumu veidošana jau iepriekš apstiprināto remontdarbu veikšanai. Šīm mājām kopsapulces par minētajiem jautājumiem šobrīd netiek organizētas.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi iepazīties ar savas mājas sapulces norises laiku un vietu un piedalīties kopsapulcē. Iedzīvotāju līdzdalība ir būtiska, lai mājas apsaimniekošanas jautājumus varētu pārrunāt kopīgi un pieņemt dzīvokļu īpašnieku interesēm atbilstošus lēmumus.
Precīzs kopsapulču grafiks un informācija par norises laiku un vietu pieejama SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” mājaslapā https://www.livanudzks.lv/.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, piedalīties savas mājas kopsapulcē, izteikt viedokli un savlaicīgi vienoties arī par piemērotākajiem mājas vecākā kandidātiem.