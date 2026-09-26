Novadu ziņas
Šodien 08:20
Aicina piedalīties aptaujā par suņu ekskrementu urnu izvietošanu pilsētvidē
Lai veidotu tīrāku, sakoptāku un iedzīvotājiem ērtāku pilsētvidi, pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par piemērotākajām vietām specializēto suņu ekskrementu urnu izvietošanai, informē pašvaldībā.
Piedalīties aicināts ikviens pilsētas iedzīvotājs, kam rūp tīra un sakopta publiskā vide, īpaši suņu saimnieki, kuri ikdienā vislabāk pārzina pastaigu maršrutus un teritorijas, kur šāda infrastruktūra būtu visvairāk nepieciešama.
Aptaujā no vienas ierīces iespējams atzīmēt līdz 20 piemērotākajām urnu atrašanās vietām. Tāpat iespējams balsot par vietām, kuras jau norādījuši citi iedzīvotāji.
Šogad plānots uzstādīt 20 urnas. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas pašvaldība izvērtēs iedzīvotāju norādītās vietas, infrastruktūras nepieciešamību un iespējas urnu izvietošanai konkrētajās pilsētas teritorijās un nākamgad to izvietošanu turpinās.
Aptauju iespējams aizpildīt līdz: 05.10.2026. (ieskaitot)