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Novadu ziņas
Šodien 10:16
Tukumā darbu atsāks zupas virtuve
No 1. oktobra ikviens Tukuma novada iedzīvotājs, kam nepieciešama silta maltīte, ir aicināts uz Zupas virtuvi, informē pašvaldībā
No 1. oktobra ikviens Tukuma novada iedzīvotājs, kam nepieciešama silta maltīte, ir aicināts uz Zupas virtuvi.
Siltu zupu un maizi varēs saņemt pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00 Melnezera ielā 1, Tukumā.
Zupu var baudīt uz vietas vai paņemt līdzi savā trauciņā.