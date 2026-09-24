Sārts brīdina: “Krievija saindē mākslīgo intelektu Latvijas vēlēšanu kontekstā”
Krievija, visticamāk, mērķtiecīgi cenšas ietekmēt mākslīgā intelekta rīku sniegtās atbildes par Latvijas vēlēšanām, secinājis NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs. Tā direktors Jānis Sārts žurnālam “Ir” norāda, ka īpaši izteikta Krievijas propagandas ietekme novērota, jautājumus MI uzdodot krievu valodā.
"Mūsu secinājums šobrīd ir tāds, ka ir notikusi visdrīzāk mērķtiecīga darbība, lai saindētu lielos valodu modeļus Latvijas vēlēšanu kontekstā," teicis Sārts.
Viņa vadītais centrs sagatavojis sarakstu ar vairāk nekā 50 jautājumiem par vēlēšanu norisi un uzdevis tos dažādiem lielo valodu modeļiem. Uzdodot jautājumus latviešu valodā, krievu propagandas ietekme ir minimāla, bet krievu valodā Krievijas propagandas ietekme atbildēs bijusi līdz pat 40%. Bieži mākslīgā intelekta rīks atbildi balstījis oficiālos Kremļa avotos, piemēram, "Claude", kas tiek uzskatīts par vienu no labākajiem lielo valodu modeļiem, 30% atbilžu sniedzis, balstoties oficiālos Kremļa avotos.
Lai salīdzinātu, vai valodu modeļi tā strādā visur, centrs testējis, kā tas darbojas citā valstī, bet tur šādas ietekmes nebija. "Secinām, ka Latvijā ir kaut kāda mērķēta sistēma," spriedis Sārts, atzīmējot, ka tas ir īpaši bīstami, jo cilvēki arvien biežāk paļaujas uz mākslīgā intelekta rīkiem, meklējot informāciju.