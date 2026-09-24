Tukuma novada pašvaldība iegādājusies trīs jaunus autobusus
Tukuma novada pašvaldība iegādājusies trīs jaunus "Mercedes-Benz" autobusus par 346 665 EUR ar PVN, lai uzlabotu skolēnu un pašvaldības pārvadājumus.
Tukuma novada pašvaldība ir papildinājusi savu autoparku ar trim jauniem "Mercedes-Benz" autobusiem, kas turpmāk tiks izmantoti pašvaldības vajadzībām, tostarp skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, informē pašvaldībā.
Divi no jaunajiem autobusiem, kuros katrā ir 19 pasažieru vietas, dosies uz Pūri un Jaunpili. Pūrē autobuss šofera Arņa Būmaņa vadībā tiks izmantots skolēnu pārvadāšanai, savukārt Jaunpilī skolēnus ar jauno autobusu pārvadās šoferis Andris Lācis.
Trešais autobuss ar 22 pasažieru vietām paliks Tukumā un tiks nodots šofera Arta Gaiļa pārziņā.
Viena autobusa iegādes izmaksas ir 115 555 EUR ar PVN, savukārt visu trīs jauno autobusu kopējās izmaksas ir 346 665 EUR ar PVN.
Jauno autobusu iegāde ļauj atjaunot pašvaldības autoparku un nodrošināt drošākus, ērtākus un mūsdienīgākus pārvadājumus.