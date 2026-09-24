Alūksniete par iespējamu policijas bezdarbību pēc uzbrukuma vērsusies Ģenerālprokuratūrā
Alūksniete Elita Loča vērsusies Ģenerālprokuratūrā, lūdzot izmeklēt Valsts policijas (VP) amatpersonu iespējamo bezdarbību pēc 2020. gadā notikuša uzbrukuma viņai, par kuru tiesa pieņēmusi arī blakus lēmumu saistībā ar policijas amatpersonu bezdarbību.
Ločas advokāts Jānis Mucenieks preses konferencē ceturtdien norādīja, ka šajā lietā būtisks ir Vidzemes rajona tiesas pieņemtais blakus lēmums, kurā tiesa vērsusi uzmanību uz iespējamu policijas amatpersonu bezdarbību, pildot amata pienākumus.
Pēc advokāta teiktā, tiesas blakus lēmums ir stājies likumīgā spēkā, tādēļ Loča vērsusies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu noskaidrot iesaistītās policijas amatpersonas un izvērtēt viņu atbildību.
Lieta saistīta ar 2020. gada 14. jūnijā Alsviķos, Alūksnes novadā, notikušu uzbrukumu Ločai. Tiesa atzinusi divas sievietes par vainīgām vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanā personu grupā un piespriedusi viņām brīvības atņemšanu attiecīgi uz vienu gadu un diviem ar pusi mēnešiem. Tiesas nolēmums stājies spēkā šā gada 31. jūlijā.
Vienlaikus tiesa pieņēmusi blakus lēmumu, kura mērķis, kā norādīts nolēmumā, ir panākt, lai turpmāk netiktu pieļauta VP amatpersonu bezdarbība, pildot amata pienākumus.
Mucenieks skaidroja, ka neilgi pēc uzbrukuma notikuma vietā atradās trīs VP amatpersonas, kuras bija izsauktas saistībā ar citu incidentu - durvju bojāšanu tajā pašā mājā. Pēc advokāta teiktā, policisti neesot fiksējuši uzbrukuma vietu, nav nopratinājuši vai ieguvuši paskaidrojumus no klātesošajām personām, kā arī nav noskaidrojuši un aizturējuši iespējamās vainīgās personas.
Advokāts norādīja, ka policijas amatpersonas nevarēja nepamanīt Ločas miesas bojājumus un asinis notikuma vietā. Pēc Mucenieka teiktā, policisti savu rīcību esot skaidrojuši ar to, ka viņi bija izsaukti saistībā ar salauztām durvīm.
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Savukārt Loča stāstīja, ka uzbrukuma laikā pie viņas ieradušās piecas personas, no kurām divas viņu piekāvušas. Sākotnēji personas esot ielauzušās viņas dzīvoklī, bet pēc tam uzbrukums turpinājies ārpus tā. Loča pēc uzbrukuma piezvanījusi draudzenēm, kuras ieradušās un izsaukušas Neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Pēc Ločas stāstītā, uzbrucēji tobrīd vēl atradušies dzīvojamās mājas pagalmā. Viņa norādīja, ka policijas darbinieki vēlāk vairāk nekā pusotru stundu atradušies notikuma vietā, taču uzbrukuma pēdas neesot fiksētas.
Loča arī norādīja, ka sākotnēji iesniegumu par notikušo no viņas pieņēmuši slimnīcā. Pēc viņas teiktā, vēlāk slimnīcā ieradusies inspektore, kura ar jautājumiem, piemēram, par to, vai viņai iesists vienu vai divas reizes, mēģinājusi ietekmēt iesniegumā norādīto informāciju. Inspektore arī esot jautājusi, vai cietusī rakstīs oficiālu iesniegumu policijā par notikušo.
Pēc tam Loča aptuveni pusotru mēnesi neesot saņēmusi ziņas no policijas.
Loča sacīja, ka par policijas rīcību jau 2021. gadā vērsusies gan VP, gan Iekšējās drošības birojā (IDB), taču saņēmusi atbildes, ka policijas amatpersonas savu darbu esot veikušas atbilstoši prasībām. Viņa norādīja, ka šajā situācijā jutusies neaizsargāta un nesaprotot, kāpēc valsts amatpersonas viņu neaizstāv.
Pēc Ločas teiktā, viņa šo notikumu laikā uzskatījusi, ka pret viņu izdarīti divi noziegumi - pats uzbrukums un policijas bezdarbība.
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Mucenieks norādīja, ka kriminālprocess par uzbrukumu ilga aptuveni četrus gadus un lieta izgāja cauri trim tiesu instancēm, jo apsūdzētās personas un to pārstāvji pārsūdzēja tiesu nolēmumus.
Advokāts uzsvēra, ka izmeklēšanas ilgums ietekmējis arī uzbrucējām piemēroto sodu, jo tiesa atzinusi, ka kriminālprocesā pārkāpts saprātīgs termiņš.
Šā gada 17. septembrī Loča ar iesniegumu vērsusies Ģenerālprokuratūrā, lūdzot sākt kriminālprocesu par vairāku VP amatpersonu iespējami prettiesisko rīcību.
Advokāts norādīja, ka viņa ieskatā policijas amatpersonu rīcībā varētu būt saskatāma amatpersonas bezdarbība, iespējama dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kā arī apzināti nepatiesu liecību sniegšana Vidzemes rajona tiesā.
Loča nesen saņēmusi Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas vēstuli, kurā norādīts, ka viņas iesniegums pārsūtīts IDB. IDB par iesnieguma virzību un pieņemtajiem lēmumiem esot nekavējoties jāinformē Ģenerālprokuratūra.
Mucenieks uzsvēra, ka mērķis nebija panākt lietas nodošanu IDB, tomēr viņš pauda gatavību sadarboties ar biroju, ja tas sazināsies ar cietušo.
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Advokāts norādīja, ka cer uz ātru IDB rīcību.