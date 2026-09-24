Valkas dome nepiekrīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu
Finanšu grūtības jau ilgāku laiku piedzīvojošā Valkas novada dome šodien nolēma neprasīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu.
Kā domes sēdē sprieda Valkas mērs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija), Finanšu ministrijas (FM) argumenti neesot pilnībā pamatoti, jo balstoties uz faktiem, kas vairs neatbilstot patiesībai. Viņš uzskata, ka FM rīcībā bija arī jaunāki dati, kas apliecinot, ka pašvaldības saistību apmērs ir samazināts, un informācija par citiem pašvaldības veiktajiem pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai.
Novada vadītājs domā, ka finanšu stabilizācijas procesa sākšana nerisinātu tos iemeslus, kādēļ pašvaldībai izveidojušās finanšu grūtības. Krauklis uzsvēra, ka vērsies gan FM, gan pie valdības vadītāja, un visās sarunās skaidrojis situāciju un prasījis to risināt.
Šajās sarunās esot izskanējis, ka jautājums tiks risināts, bet jāsagaida Valsts kontroles atzinums. Tagad FM prasot sākt finanšu stabilizācijas procesu, nesagaidot Valsts kontroles atzinumu, apgalvoja Krauklis.
Domes priekšsēdētājs klāstīja, ka stabilizācijas procesa sākšana nesniegs papildu mērķdotācijas pašvaldībai, bet tiks saņemts stabilizācijas kredīts, kas palielinātu pašvaldības saistību apmēru un padarītu neiespējamāku jaunu projektu īstenošanu.
Domes valdošais vairākums nolēma neprasīt sākt finanšu stabilizācijas procesu, bet lūgt FM "iedziļināties šajā jautājumā".
Kā ziņots, FM paudusi, ka pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un 2026. gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Ministrijā norāda, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts.
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Valsts kontroles ir sākusi padziļinātu revīziju, kas varētu sniegt visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību. Kā domes sēdē teica Krauklis, Valsts kontroles revīzijas ziņojums varētu būt gaidāms oktobrī.
Ministrijā norāda, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts.
FM vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus.
Pēc pašvaldības sniegtajām atskaitēm, šī gada 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādsaistību kopējais apmērs bija 620 791 eiro. FM norāda, ka pašvaldībai veidojas jauni kavētie maksājumi (līdz 30 dienām) 240 131 eiro apmērā, tostarp nodokļu parādi - 117 611 eiro apmērā. Atlikusī nodokļu maksājumu termiņpagarinājuma summa bija 183 788 eiro, bet parāds SIA "Utilitas Valka" par siltumenerģiju - 172 725 eiro.
Lai arī pašvaldībai 2026. gada 20. jūnija pamatsummas maksājums, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) 19. maija lēmumu, ir samazināts par 215 535 eiro, pašvaldībai regulāri veidojas jauni kavēti maksājumi, skaidro FM.
Vasaras mēnešos tika kavēti gan kārtējie nodokļu maksājumi, gan nodokļu samaksas termiņpagarinājuma maksājumi, kas pašvaldībai rada papildu izdevumus budžetā.
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FM norāda, ka vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem problēmu neatrisina, bet pārceļ saistību izpildi uz vēlāku laiku un rada pašvaldībai papildu izdevumus.
FM vērtējumā turpmāka nepieciešamo lēmumu atlikšana palielina risku, ka pašvaldība nespēs savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem, pildīt uzņemtās saistības un pilnā apmērā nodrošināt autonomās funkcijas. Tāpat pašvaldība nav izpildījusi MK 19. maija lēmumā noteiktos uzdevumus, un tās iesniegtā informācija nesniedz pārliecību par spēju stabilizēt finanšu situāciju. Tādēļ FM ir aicinājusi Valkas novada domi līdz 30. septembrim pieņemt lēmumu par finanšu stabilizācijas procesa sākšanu.
Ministrijā uzsver, ka FM jau kopš 2025. gada vairākkārt ir lūgusi pašvaldību vērtēt finanšu stabilizācijas pazīmes un nepieciešamību šādu procesu sākt.
Valsts aizdevumu pamatsummas maksājumu 431 070 eiro apmērā pārcelšana no 20. septembra uz 20. oktobri ir tikai terminēts atbalsta pasākums, skaidro FM. Tā mērķis ir līdz finanšu stabilizācijas procesa sākšanai saglabāt pašvaldībai līdzekļus autonomo funkciju un uzņemto saistību izpildei.