Izstrādāts plāns, kā samazināt gaidāmo straujo apkures tarifu celšanos Rīgā. Kādas pārmaiņas sagaida rīdziniekus?
Ņemot vērā gaidāmo būtisko siltumenerģijas tarifu pieaugumu Rīgā, Ekonomikas ministrija izstrādājusi piecu punktu plānu, lai mazinātu apkures sadārdzinājumu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norāda, ka tādejādi gaidāmo tarifa kāpumu varētu samazināt aptuveni uz pusi, bet pēc tam varētu lemt arī par nodokļu izmaiņām, kas maksu par siltumu varētu samazināt vēl vairāk.
Ja pērnā gada nogalē un šī gada sākumā uzņēmumi biržā dabasgāzi varēja iepirkt par 30 eiro megavatstundā (MWh), tad tagad tā jau sasniegusi 75 eiro/MWh. Tas nozīmē, ka tas sāpīgi atsauksies uz patērētāju maciņiem. Tāpēc tiek meklēti risinājumi, kā cenu kāpuma šoku mazināt.
Ministrs skaidro, ka sagatavots piecu punktu sākotnējais plāns, kura mērķis ir pēc iespējas mazināt gaidāmo siltumenerģijas sadārdzinājumu. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība “Rīgas siltums” piektdien, 25. aprīlī, ministru prezidentam Andrim Kulbergam un valdības izveidotās Rīcības komitejas locekļiem prezentēs šo plānu, kas galīgajā variantā tapis 24.aprīļa pēcpusdienā, kad noslēdzās sarunas starp Ekonomikas ministriju un “Rīgas siltumu” par gaidāmo ziemu un apkures cenu. Šis piecu punktu plāns paredz:
* Pārskatīt CO2 emisijas kvotas siltumapgādes uzņēmumiem, kas samzinātu izmaksas siltumapgādes uzņēmumiem;
* Veicināt biomasas izmantošanu Latvijas termoelektrostacijās, īpaši “Rīgas siltuma” gadījumā, jo alternatīvu siltumenerģijas avotu izmantošanu mazinātu atkarību no dabasgāzes.
* Uzsākt sarunas ar “Latvenergo” par 120 MW siltuma piegādi no Daugavas HES un iespējām samazināt gāzes piegādes apjomus.
* Aicināt Rīgas pašvaldību vadīt sarunas par siltumenerģijas patēriņa, temperatūras grafiku un patēriņa optimizēšanu, potenciāli samazinot kopējo patēriņu līdz 5%. Pēc ministra teiktā, pašvaldības budžetā papildus nonākuši aptuveni trīs miljoni eiro, jo Rīgas pašvaldība ir “Rīgas siltuma” akcionārs, kurus varētu izmantot siltumenerģijas tarifa mazināšanai vai cita veida kompensācijām Rīgas iedzīvotājiem. Viņš aicina pašvaldību gūtos papildu ienākumus novirzīt atpakaļ siltumapgādes sistēmā vai izmantot iedzīvotāju atbalsta mehānismiem. Pagaidām diemžēl Rīgas pašvaldība nav bijusi ieinteresēta šos jautājumus risināt.
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* Viens no plašākiem priekšlikumiem paredz stiprināt Ekonomikas ministrijas ietekmi uzņēmumā “Rīgas siltums”. Ministrs skaidro, ka tiek apsvērta iespēja uzņēmumā ieguldīt valstij piederošu infrastruktūru, tādējādi palielinot valsts līdzdalību uzņēmumā. Kā viens no variantiem tiek minēta valstij piederošo ūdenssildāmo katlu nodošana “Rīgas siltumam”.
Pēc šo pirmo pasākumu īstenošanas varētu rosināt diskusiju par gāzes akcīzes nodokļa samazināšanu, lai pielāgotos situācijai un mazinātu tarifu kāpumu visā Latvijā. Viktors Valainis uzsver, ka nodokļu mazināšana ir salīdzinoši vienkāršākais, taču pēdējais instruments, pie kura būtu jāķeras – vispirms jāizmanto citas iespējas tarifa samazināšanai.
Precīzu tarifa samazinājumu procentos ministrs pagaidām nenosauca, jo vairāki no piedāvātajiem risinājumiem vēl ir atkarīgi no sarunām un politiskiem lēmumiem. Ministrs uzsver, ka par to vēl nepieciešama diskusija un tas pašlaik ir priekšlikums, nevis pieņemts lēmums.
Dabasgāzes cena augusi par 146%
Būtisks apkures sadārdzinājuma iemesls ir energoresursu cenu kāpums. Dabasgāzes cena salīdzinājumā ar iepriekšējo apkures sezonu pieaugusi par 146%. Tieši tāpēc valdībai, pēc ministra domām, ir pienākums meklēt risinājumus, kas ļautu šo cenu kāpumu pēc iespējas mazāk pārnest uz iedzīvotāju rēķiniem.
Viņš arī uzsver, ka “Rīgas siltumam” nepieciešamie energoresursi lielā mērā iegādāti jau savlaicīgi – pavasarī un vasarā, kad cenas bijušas ievērojami zemākas. Ja nepieciešamos resursus nāktos iegādāties par pašreizējām cenām, siltumenerģijas tarifs varētu būt pat par 50–60% augstāks.
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Savukārt “Rīgas siltuma” valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš norāda, ka uzņēmums jau kopš iepriekšējā gada strādājis, lai mazinātu energoresursu cenu svārstību ietekmi uz tarifu. Viņš uzsver, ka sadārdzinājusies ne tikai dabasgāze. Kamēr dabasgāzes cena par 146%, biomasas cena palielinājusies aptuveni par 40%. “Rīgas siltums” šajā laikā esot veicis būtiskas izmaiņas vairākos uzņēmuma pārvaldības elementos, lai pēc iespējas amortizētu energoresursu cenu kāpuma ietekmi uz gala tarifu. Tomēr, lai apkures izmaksu pieaugumu mazinātu vēl vairāk un uzlabotu iedzīvotāju maksātspēju, nepieciešami papildu politiski lēmumi.