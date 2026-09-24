Pie mājas Juglā atrasts sievietes līķis; aizdomās par slepkavību aizturēts viņas radinieks
Pagājušonedēļ Rīgā, Juglas mikrorajonā, pie kādas daudzdzīvokļu mājas tika atrasta mirusi sieviete ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Likumsargi ieguva ziņas, ka slepkavību sadzīviska strīda laikā izdarījis bojāgājušās sievietes radinieks, pēc kā mēģinājis slēpt nozieguma pēdas, pārvietojot līķi. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi aizdomās turēto vīrieti tajā pašā dienā aizturēja, un viņam piemērots apcietinājums.
14. septembrī kāds garāmgājējs pie daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Juglas mikrorajonā, pamanīja pensijas vecuma sievieti bez dzīvības pazīmēm un par notikušo paziņoja policijai. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas, Rīgas Austrumu pārvaldes un Reaģēšanas biroja likumsargi, kas mirušajai sievietei konstatēja vardarbīgas nāves pazīmes.
Policisti noskaidroja sievietes identitāti un to, ka viņa dzīvojusi tajā pašā daudzdzīvokļu namā, pie kura tika atrasta. Rūpīgi pārbaudot kāpņutelpu, policisti konstatēja, ka no viņas dzīvokļa uz liftu ved asins pēdas, tāpat arī no lifta uz mājas ārdurvīm.
Valsts policijas amatpersonas piezvanīja pie bojāgājušās sievietes dzīvokļa durvīm, un tās atvēra viņas radinieks, kurš arī dzīvo turpat – 1966. gadā dzimis vīrietis. Veicot izmeklēšanas darbības, policisti noskaidroja, ka, izceļoties sadzīviskam strīdam, un, iespējams, mantisku apsvērumu vadīts, viņš ir nogalinājis savu 1936. gadā dzimušo tuvinieci. Pa nakti vīrietis līķi izvilcis no dzīvokļa un mājas, visticamāk, nolūkā slēpt nozieguma pavedienus.
Policisti 1966. gadā dzimušo vīrieti aizturēja. Konstatēts, ka aizturēšanas brīdī viņš atradies alkoholisko dzērienu ietekmē. Jāpiemin, ka jau iepriekš viņš sodīts par cita veida noziedzīgiem nodarījumiem.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 116. pantu – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.