Dzejkoncerts “Nazis sirdī iestrēdzis” turpina savu ceļu - janvārī koncertzālē "Cēsis"
Pēc izpārdotām izrādēm Rīgā un atsaucīgi uzņemtajiem koncertiem Kroņos, Pāvilostā un Oleru muižā dzejkoncerts “Nazis sirdī iestrēdzis” turpina savu ceļu pie skatītājiem. Atsaucība un interese par iestudējumu mudinājusi programmu vest tālāk, un 30. janvārī plkst. 17.00 tā skanēs koncertzālē “Cēsis”.
“Nazis sirdī iestrēdzis” ir divu spilgtu un savrupu mākslas pasauļu satikšanās – savienosies spāņu dzejnieka Federiko Garsijas Lorkas eksistenciāli piesātinātā dzeja un leģendārā latviešu dziesminieka Haralda Sīmaņa mūzika. Tajā savijas Andalūzijas, romu kultūras un pasaules mūzikas noskaņas, veidojot emocionāli spēcīgu stāstu par mīlestību, vientulību, likteni, dzīvību un nāvi.
Dzejkoncerta saknes meklējamas 20. gadsimta 80. gadu iestudējumā “Kliedziens”, kurā Lorkas dzeja skanēja Haralda Sīmaņa komponētajā mūzikā. Jaunajā versijā šis materiāls ieguvis mūsdienīgu skatuvisku interpretāciju, vienlaikus saglabājot tā sākotnējo emocionālo spriegumu un Sīmaņa mūzikas īpašo spēku.
Uz skatuves Lorkas dzeja, aktieru balsis, mūzika un kustība saplūst vienotā veselumā. Iestudējumā piedalās aktieri Guna Zariņa un Gerds Lapoška, mūziķi Ilze Grunte, Andris Grunte un Zane Šmite. Iestudējuma māksliniece un čelliste – Dace Ignatova.