“PISA 2025” ir signāls, ka izglītībai vajadzīgs skaidrs ilgtermiņa virziens
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskā skolēnu novērtēšanas pētījuma “PISA 2025” rezultāti nav liels pārsteigums kopumā. Jau pirms četriem gadiem, kad izglītības ministres amatā darbu sāka Anda Čakša, viņas redzējums bija skaidrs – balstoties starptautisko pētījumu datos, izglītības sistēmai nepieciešami ilgtermiņa un sistēmiski risinājumi.
Tieši tāpēc tika uzsāktas skaļas diskusijas un mērķtiecīgi virzīti risinājumi izglītības kvalitātes uzlabošanai, lielākam finansiālajam atbalstam pedagogiem un vienlīdzīgākam pedagogu atalgojumam neatkarīgi no tā, vai viņi strādā pilsētā vai laukos. Tika sperti lieli, tobrīd arī nepopulāri soļi.
Pārmaiņas vēl aizvien ir procesā. Ir atzīta krīzes laikos pieļautā kļūda – metodiskā centra likvidēšana, kas šobrīd ir atjaunots. Tas sniedz katra mācību priekšmeta un to problēmu pārraudzību. Kļūda, kas izglītības kvalitātei izmaksājusi ļoti dārgi.
Līdzās labiem rezultātiem – satraucošs kritums lasītprasmē
Konkrētais pētījums mērījis 15 gadus vecu jauniešu zināšanas lasītprasmē, rēķinpratībā un dabaszinībās un to, ko skolēns ar šīm zināšanām prot vai neprot darīt. Papildus tam tika ievākti dati par skolēnu mācību vidi, ģimenes sociālekonomisko situāciju, pašsajūtu, motivāciju un skolas vidi.
Īsumā par labo. Datorikas un matemātikas prasmes Latvijas skolēni uzrāda labākas nekā vidēji OECD valstīs. Tas nozīmē, ka, iespējams, rūpīgāk jāizvērtē mūsu centralizētā eksāmena saturs zināšanu pielietošanā, jo neesam apmierināti ar sniegumu tieši lokālajā eksāmenā. Tāpat pētījums saka, ka, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, Latvija ar salīdzinoši mēreniem ieguldījumiem uz vienu skolēnu spēj nodrošināt kvalitatīvu un salīdzinoši vienlīdzīgu izglītību neatkarīgi no skolēna ģimenes sociāli ekonomiskā statusa.
Taču Latvijas skolēnu lasītprasmes rezultāti ir būtiski pasliktinājušies. Pēdējo desmit gadu laikā kritums Latvijā ir 51 punkts, kamēr OECD valstīs vidēji – 27 punkti. Apmēram 4 no 10 bērniem nesasniedz minimālo kompetences līmeni, proti, līmeni, no kura sākas spēja patstāvīgi strādāt ar tekstu. Tieši lasītprasme ir pamats daudzu mācību priekšmetu apgūtajam. Matemātikā vismaz 2. līmeni sasniedz 67% skolēnu, bet dabaszinātnēs – 72%.
Ko darīt tālāk?
Jāatzīst, daudzi risinājumi jau ir uzsākti, un svarīgākais ir tos sistēmiski turpināt, nevis mainīt virzienu atbilstoši īstermiņa iecerēm vai atsevišķām iegribām. Izglītības sistēma jāveido neatkarīgi no vēlēšanu cikliem un partiju interesēm, ar skaidru un ilgtermiņa redzējumu par to, kur vēlamies nonākt un ko vēlamies sasniegt. Minēšu vairākas konkrētas lietas.
- Jāstiprina pamatprasmes jau pirmsskolā un sākumskolā.
Lasītprasmes un rēķinpratības grūtības nedrīkst kļūt redzamas tikai 8.-9. klasē. Lasītprasmes stiprināšana no ģimenes, pirmsskolas un sākumsskolas posma. Vairāk uzmanības jāpievērš jautājumiem: Ko izlasīji? Ko saprati no izlasītā?
- Jāpamana savlaicīgi un jāsamazina skolēnu kavējumi.
Skolēnu kavējumu saikne ar mācību rezultātiem. Nepieciešama konsekventa pieeja neattaisnotu/ilglaicīgu kavējumu mazināšanai. Šobrīd kavējumu progress sākas 4. un 5. klasē tieši matemātikā un latviešu valodā. 2024. gadā 10 un 11 gadus veciem skolēniem kopā reģistrēts vairāk nekā 1 miljons kavējumu. Turpmākajos vecumposmos kavējumu apjoms saglabājas augsts. Tas ir vēl viens fokuss, kas palīdz laikus pamanīt skolēnus, kuriem var būt nepieciešams papildu atbalsts. Liela daļa valstu šo problēmu ir noregulējušas valstiskā līmenī.
- Jāstiprina sadarbība ar vecākiem.
Tas jāpadara par daļu no risinājuma. Vecāki jāiesaista laikus, nevis tikai tad, kad problēma jau kļuvusi nopietna. Tikai tad, ja skolotāji un vecāki sadarbosies kā partneri, bērns būs ieguvējs.
- Jāveido labvēlīga emocionālā vide skolā.
Pieaugušo stresainā vide nevar būt attaisnojums savstarpējām attiecībām. Vecāki un skolēni kā galveno vērtību bērna audzināšanā saskata un piekopj labvēlīgas savstarpējās attiecības vienam pret otru, māca konfliktsituācijas rīcību. Tikai labvēlīgā vidē bērns var augt un mācīties.
- Jāstiprina mācīšanās kultūra ikvienā skolā.
Vadītāja redzējums un darbs, kā manā skolā mācās skolēni, skolotāji, jo mācību stunda ir galvenais, kur notiek process. Kas notiek mācību stundā kā vērtīgā laika nogrieznī. Vērtīgais no pētījuma – nav atšķirības sniegumā starp skolu tipiem vai skolas atrašanās vietas. Tātad viss ir skolas (mācību stundas) līmenī.
- Jāturpina Vienotas skolas ieviešana.
Īpašu uzmanību jāpievērš metodiskajai bāzei, sadarbības un atbalsta kopienām.
- Jānodrošina praktisks atbalsts pedagogiem ikdienas darbā.
Pedagogiem ir nepieciešami praktiski metodikas materiāli, kvalitatīvi mācību līdzekļi un mazāks administratīvais slogs, kā arī vairāk uzdevumu piemēru, kuros zināšanas jāprot pielietot praksē.
Redzam, kur esam. Jāizlemj, kurp ejam.
Nākamais PISA pamatpētījums būs 2029. gadā 100 valstīm. Papildus lasītprasmei, matemātikai un dabaszinātnēm tiks vērtētas arī tādas jaunas jomas kā medijpratība un mākslīgā intelekta pratība. Līdz un pēc tam jāstrādā tā, lai mūsu, pieaugušo, būvētajā pasaulē bērniem būtu kvalitatīvs mācību process ikdienā. “PISA 2025” rezultāti ir mērījums, nevis galamērķis, un galvenais uzdevums ir saprast, ko mēs ar šiem datiem darīsim jau šodien. Varam labāk. Visi.