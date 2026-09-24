Latvijā konstatēti pirmie gripas gadījumi šajā sezonā
Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi, informēja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca (RAKUS).
Šā gada 38. nedēļā laboratoriski apstiprināti trīs gripas gadījumi, savukārt RAKUS stacionārā "Latvijas Infektoloģijas centrs" jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām.
Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās.
Pagājušajā gripas sezonā Austrumu slimnīcā gripa konstatēta 582 stacionārā ārstētiem pacientiem, un 46 pacienti gripas dēļ miruši. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visiem pacientiem bija vecāki par 60 gadiem.
Īpaši smaga slimības norise bijusi pacientiem, kuriem gripa izraisījusi pneimoniju. Slimnīcā ārstēti 202 šādi pacienti, no kuriem 30 jeb aptuveni 15% miruši.
Visvairāk apdraudēti ir cilvēki riska grupās, tādēļ vakcinācija var mazināt smagas gripas norises risku, norādīja Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle.
Riska grupā ir cilvēki no 60 gadu vecuma, kā arī pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu. Riska grupā ir arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki.
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Pasaules Veselības organizācija riska grupu vakcināciju pret gripu iesaka veikt oktobrī un novembrī. Cilvēkiem, kuriem vakcināciju pret gripu apmaksā valsts, ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
RAKUS informē, ka vakcinācija pret gripu būs pieejama arī Latvijas Infektoloģijas centra Vakcinācijas kabinetā. Vakcīna cilvēkiem no 60 gadu vecuma gaidāma oktobra sākumā, bet pārējiem - novembra sākumā.
Kā vēstīts, 21. septembrī Nacionālais veselības dienests (NVD) informēja, ka valsts 2026./2027. gada gripas sezonai plāno iegādāties 148 336 pretgripas vakcīnu devas, kas ir par 9216 devām jeb 6,6% vairāk nekā tika iepirkts iepriekšējā sezonā. Vajadzības gadījumā varētu iegādāties papildu vakcīnu devas.
NVD arī norādījis, ka 2026./2027. gada gripas sezonā Eiropas Savienības dalībvalstīs ir iespējama atsevišķu sezonālās gripas vakcīnu piegāžu kavēšanās, kas saistīta ar problēmām globālajā ražošanas ķēdē.