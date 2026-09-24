Jūrmalas dome neveiks pārbaudi par Trukšņa darba laika organizāciju un pienākumu izpildi
Jūrmalas dome šodien noraidīja opozīcijas rosināto lēmumprojektu veikt pārbaudi par golfa laukumu darbadienās apciemojošā deputāta un mēra biroja vadītāja Gata Trukšņa (LZP) darba laika organizāciju un amata pienākumu izpildi.
Jautājuma izskatīšanas laikā opozīcijas deputāti vēlējās uzdot jautājumus domes priekšsēdētājam Jānim Lediņam (LZP), taču viņš uzsvēra, ka jautājumus var uzdot tikai ziņotājam, kurš šajā gadījumā bija opozīcijas deputāts Jānis Asars (NA).
Lediņš gan piebilda, ka Trukšņa darbs viņu apmieronot un viņš pilnībā izpildot mēra dotos uzdevumus.
Savukārt pats Truksnis jautājuma izskatīšanas laikā bija izgājis no sēžu zāles.
Opozīcijas deputāti situāciju raksturoja kā ņirgāšanos un teātri, aicinot atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu un veikt pārbaudi par trukšņa darbu. Taču lielākā daļa domes deputātu šo ierosinājumu neatbalstīja un pārbaude netiks veikta.
Kā ziņots, opozīcijas deputātu sagatavotajā lēmumprojektā bija paredzēts uzdot pašvaldības izpilddirektoram pārbaudīt, kāds darba laika režīms noteikts Truksnim, kā konkrētajās dienās uzskaitīts viņa darba laiks un vai atrašanās ārpus darba vietas bijusi saskaņota.
Tāpat bija paredzēts noskaidrot, kādi konkrēti amata pienākumi tika veikti laikā, kad Truksnis atradās golfa klubā, vai šajā laikā notikušas darba devēja uzdevumā organizētas darba tikšanās un vai par attiecīgo laiku viņam uzskaitīts darba laiks un aprēķināta darba samaksa.
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Deputāti rosināja pārbaudīt arī to, vai Truksnis augustā faktiski strādājis darba līgumā paredzēto 40 stundu darba nedēļu.
Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicināja Jūrmalas pašvaldības Ētikas komisiju vērtēt domes priekšsēdētāja Lediņa un Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "De facto" vēstīja, ka divu nedēļu laikā Lediņš un Truksnis golfa klubā bijuši trīs darba dienās, savukārt 10. augustā abas amatpersonas golfa klubā uzturējušās vismaz divarpus stundu, un vēl divās darba dienās viņu automašīnas ap pusdienlaiku atkārtoti fiksētas pie golfa kluba.
Sarunā ar žurnālistiem Truksnis norādīja, ka viņam neesot normēts darba laiks un uz golfa laukumu viņš esot ieradies uz pāris stundām "izvēdināt galvu, izvingrināties un parunāt par darba lietām".
Jūrmalas pašvaldība LTV sniegusi informāciju, ka priekšsēdētāja biroja vadītājam kā pašvaldības darbiniekam darba līgumā ir paredzēta 40 stundu darba nedēļa.
Minētais lēmumprojekts bija sagatavots uz iepriekšējo domes sēdi augustā, taču deputātu vairākums nobalsoja pret jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
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