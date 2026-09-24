Automašīnā aizdomīgos apstākļos atrasts miris ārsts, kuru bērnu slepkava un medmāsa Lūsija Letbija dēvēja par "tuvu draugu"
Anglijā aizdomīgos apstākļos miris 53 gadus vecais pediatrs Marks Dīkins. Viņš savulaik strādāja kopā ar medmāsu Lūsiju Letbiju, kas notiesāta par vairāku bērnu slepkavībām, un tiesas procesā tika dēvēts par viņas "otro pusīti".
53 gadus vecais Marks Dīkins 24. jūnijā tika atrasts savā automašīnā saļimis. Pēc tā viņš nekavējoties tika nogādāts slimnīcā, kur ārsts deviņas dienas vēlāk, 3. jūlijā, nomira. Dienu pirms viņu atrada automašīnā, Dīkins tika atlaists no darba par smagu darba pienākumu pārkāpumu. Šajā dienā arī kāda persona sazinājās ar Češīras policiju, paužot par ārstu raizes.
Češīras policijas amatpersona Amanda Edgara norādījusi, ka "ir pamats aizdomām, ka doktora Dīkina nāves apstākļi varētu būt nedabiski" un uzsver, ka par notikušo uzsākta izmeklēšana.
Dīkins strādāja kopā ar bēdīgi slaveno medmāsu Letbiju Česteras grāfienes slimnīcā laikā, kad viņa 2015. un 2016. gadā šajā ārstniecības iestādē nogalināja septiņus zīdaiņus, cenšoties nonāvēt vēl septiņus. Pārmeklējot Letbijas māju, policija atrada virkni ar roku rakstītu piezīmju lapiņu, tostarp vienu, kurā bija rakstīts: "Es esmu ļauna, es to izdarīju."
Bijušās medmāsas atrastajās piezīmēs figurēja arī Dīkina vārds, tai skaitā uz vienas piezīmju lapiņas viņa vārds bija uzrkastīts līdzās frāzei „mīlestība bija viss, kas mums vajadzīgs”. Trīs mēnešu laikā no 2016. gada jūnija līdz septembrim abi apmainījās ar 1355 ziņām sociālajā vietnē „Facebook”.
Kad precētais divu bērnu tēvs ieradās tiesā sniegt savu liecību, Letbija izplūda asarās un mēģināja pamest apsūdzēto vietu. Ārsts uz jautājumiem atbildēja, atrodoties aiz aizsega. Dīkins publiskajā izmeklēšanā sacīja, ka Letbija viņu „maldinājusi un, iespējams, manipulējusi ar viņu”, lai iegūtu informāciju par saviem upuriem. Ne tiesas procesā, ne vēlāk publiskajā izmeklēšanā Dīkinam netika jautāts, vai viņam ar Letbiju bijušas romantiskas attiecības. Letbija zvērinātajiem atzina, ka abi tikušies ārpus darba, taču noliedza attiecības un apgalvoja, ka Dīkins bijis tikai „uzticams draugs”.
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Par septiņu bērnu slepkavībām Lūsija vēlāk tika nodēvēta par asiņaināko bērnu sērijveida slepkavu Lielbritānijas vēsturē un viņai tika piespriesti 15 mūža ieslodzījumi. Kad Dīkins liecināja Letbijas tiesas procesā, ārsta identitāti bija aizliegts atklāt publiski, tomēr pēc viņa nāves šis ierobežojums tika atcelts.