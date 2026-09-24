Saeima samazina akcīzi degvielai: no oktobra dīzelis un benzīns varētu maksāt lētāk
Saeimas deputāti ceturtdien pieņēma grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam.
Grozījumi stāsies spēkā 2026. gada 1. oktobrī.
Pieņemtās izmaiņas paredz samazināt dīzeļdegvielai kā transporta degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajam nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā.
Līdz ar to akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiks samazināts no 396 eiro par 1000 litriem līdz 330 eiro par 1000 litriem.
Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likme samazināta par 11,7%, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādījis, ka akcīzes nodokļa izmaiņas degvielas uzpildes stacijās (DUS) notiek ar laika nobīdi, kā arī pārnese uz cenu notiek tikai daļēji.
Valainis uzsvēris, ka tūlītējas ietekmes uz cenām panākšanai būtu nepieciešama vai nu vēl straujāka akcīzes samazināšana, vai arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšana.
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Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par astoņiem centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu.
Izmaiņas paredz samazināt arī akcīzes nodokļa likmi bezsvina benzīnam, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem, kuru piemērotu līdz 2026. gada 31. decembrim. Akcīzes nodokļa likmes samazinājums veidos 6,5 centus par litru, bet, ieskaitot PVN, gandrīz astoņus centus par litru. Līdz ar to ir sagaidāms, ka benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni astoņiem eiro centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu.
Izmaiņu anotācijā teikts, ka, samazinot degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi uz trim mēnešiem - no 2026. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. decembrim - tiek prognozēta negatīva ietekme uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem 14,4 miljonu eiro apmērā.
Ņemot vērā akcīzes nodokļa un PVN deklarēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī ar to saistīto ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, pasākuma ietekme uz valsts budžeta naudas plūsmu 2026. gadā prognozējama mīnus 9,6 miljoni eiro, savukārt 2027. gadā - mīnus 4,8 miljoni eiro.
Lai kompensētu likumā noteiktā regulējuma negatīvo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem 2026. gadā, kā vienreizējs kompensējošs risinājums paredzēts izmantot ieņēmumu pārpildi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, jo minēto ieņēmumu faktiskā izpilde 2026. gadā pārsniedz attiecīgajam gadam sākotnēji plānoto apjomu.
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