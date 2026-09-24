Cēsu novadā vēlēšanu dienā notiks arī bērnu un jauniešu vēlēšanas
Cēsu novadā vēlēšanu dienā notiks arī bērnu un jauniešu vēlēšanas, informēja pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Aleksandrs Abramovs.
Kā skaidro pašvaldībā, aktivitāte "Demokrātija sākas ģimenē" novadā norisināsies otro reizi, paredzot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam iespēju piedalīties vēlēšanu procesā un izdarīt izvēli jautājumos, kas skar viņu ikdienu.
Bērnu un jauniešu vēlēšanu vietas atradīsies līdzās Saeimas vēlēšanu iecirkņiem, tādējādi ģimenes uz vēlēšanām varēs doties kopā - kamēr pieaugušie balsos Saeimas vēlēšanās, bērniem un jauniešiem būs savi vēlēšanu biļeteni, balsošanas vietas un izvēles.
Šogad bērnu vēlēšanu saturs veidots trīs vecuma grupām, katrai piedāvājot vecumam atbilstošu jautājumu. Pirmsskolas vecuma bērni balsos par to, kādu kūku - šokolādes, medus vai zemeņu - kopīgi baudīt Latvijas valsts svētku šīgada svinībās savā bērnudārzā.
1.-6. klašu skolēni izvēlēsies, kādu jaunu brīvā laika aktivitāti 2027. gadā ierīkot savā pilsētā vai apvienības teritorijā. Balsojumā varēs izvēlēties starp āra galda tenisu, lielformāta šahu vai dambreti, tekbola galdu, kā arī novusu un galda spēlēm jauniešu mājās.
Savukārt 7.-12. klašu skolēni lems, kādu notikumu jauniešiem 2027. gadā sarīkot savā pilsētā vai apvienības teritorijā. Starp izvēlēm būs Cēsu novada jauniešu vakars/nakts, jauno talantu festivāls, jauniešu sporta festivāls un jauniešu mūzikas festivāls.
Pašvaldība apņēmusies bērnu un jauniešu izvēles īstenot. Tādējādi vēlētāji varēs ne vien nobalsot, bet arī vēlāk savā bērnudārzā, pilsētā vai apvienības teritorijā redzēt savu izvēļu rezultātu.
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"Demokrātija sākas ģimenē" Cēsīs pirmo reizi tika īstenota 2022. gadā, vienlaikus ar 14. Saeimas vēlēšanām. Toreiz bērni un jaunieši balsoja par ziedu krāsu Maija parkā, jaunu rotaļu iekārtu un dzeramā ūdens brīvkrāna atrašanās vietu. Pēc vēlēšanām bērnu un jauniešu izvēles tika īstenotas.
Šogad iniciatīva aptver visu Cēsu novadu un dod iespēju piedalīties bērniem un jauniešiem dažādās novada teritorijās.