Par vēlētāju uzpirkšanu Jēkabpils novadā apsūdzētajiem piespriež probācijas uzraudzību
Par vēlētāju balsu pirkšanu 2025. gada pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā tā brīža deputāta kandidātam, domē neiekļuvušajam Igoram Ņeženkinam un vēl trim personām piespriesta probācijas uzraudzība, vēsta "Latvijas Avīze".
Ņeženkinam un lietā apsūdzētajam Aleksejam Žukam saskaņā ar tiesas apstiprināto vienošanos būs jāizcieš probācijas uzraudzība četrus ar pusi gadus.
No apsūdzības izriet, ka Ņeženkins bija tas, kuram radās nodoms uzpirkt vēlētājus, bet Žukam, kuram arī bija apsolīta samaksa, bija jāorganizē uzpirkto vēlētāju balsošana vēlēšanu iecirknī, kā arī samaksas nodošana.
"Latvijas Avīze" vēsta, ka divi viņu līdzdalībnieki, kuri arī par samaksu uzpirka balsis - Aleksandrs Minajevs un Lauris Pučka - sodīti jau iepriekš. Viņi savu vainu atzina pirmstiesas izmeklēšanas laikā un tika sodīti ar priekšrakstu par sodu. Minajevam piespriesta probācijas uzraudzība uz četriem gadiem, bet Pučkam uz diviem gadiem.
Balsu pirkšanā iesaistītās personas par 15 līdz 20 eiro samaksu un vienā gadījumā par viskija pudeli kopumā uzpirka 21 personu, lai viņas nobalsotu par konkrēto deputāta kandidātu. Lai pēc balsošanas saņemtu apsolīto samaksu, vēlētājiem bija nepieciešams atdot apsūdzētajiem neizmantotās vēlēšanu zīmes kā pierādījumu tam, ka nobalsots tieši par šī deputāta kandidāta pārstāvētās politiskās partijas sarakstu, informēja prokuratūra.
Lietā iesaistīts Ņeženkins, kurš kandidēja no partijas "Latvija pirmajā vietā" saraksta, palika pirmais aiz strīpas. Iekļūšanai domē viņam pietrūka mazāk nekā desmit balsu.
Lietu pirms nodošanas kriminālvajāšanai izmeklēja Valsts drošības dienests.