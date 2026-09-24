Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumi ASV uzrunā nozares uzņēmumus kopīgai izstrādei un ražošanai
Latvijas aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi Losandželosā un Sandjego tiekas ar ASV nozares uzņēmumiem “Neros”, “Anduril”, “Shield AI”, “Kratos Defense & Security Solutions”, “Qualcomm” un “Starling Systems”. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā programma notiek Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes ASV ietvaros.
Tās mērķis ir palīdzēt Latvijas izstrādātājiem un ražotājiem atrast ASV klientus, investorus, sistēmu integratorus un ražošanas partnerus, kā arī noskaidrot iespējas iesaistīties kopīgu produktu izstrādē, izmēģināšanā un piegādes ķēdēs.
“ASV ir viens no pasaulē lielākajiem aizsardzības tehnoloģiju tirgiem. Tur strādā globāla mēroga sistēmu integratori un investori, kuri spēj finansēt strauju produktu attīstību un ražošanas kāpināšanu. Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz ASV 2025. gadā pārsniedza miljardu eiro, un mūsu nākamā ambīcija ir palielināt augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju īpatsvaru šajā eksportā. Latvijas uzņēmumi sarunās piedalās ar saviem risinājumiem, inženieru kompetenci un ražošanas iespējām. Mērķis ir atrast partnerus, ar kuriem kopā var izstrādāt, pārbaudīt un ražot jaunus produktus. Šo sarunu vērtību noteiks turpmākā tehniskā sadarbība, pasūtījumi un investīcijas,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
Dienvidkalifornijā – sarunas ar jaunās paaudzes aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumiem
Latvijas delegācija Losandželosā un Sandjego tiksies ar “Neros”, “Anduril”, “Shield AI”, “Kratos Defense & Security Solutions”, “Qualcomm” un “Starling Systems”. Sarunās tiks apspriestas sadarbības iespējas komponentu piegādēs, kopīgu produktu izstrādē, izmēģināšanā un ražošanā, kā arī Latvijas uzņēmumu iesaiste ASV partneru piegādes ķēdēs. Katrs Latvijas uzņēmums sarunās piedalās atbilstoši savai specializācijai un komerciālajiem mērķiem.
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Torransas pilsētā paredzēta biznesa apaļā galda diskusija, kurā Latvijas delegācija tiksies ar Torransas apkārtnes aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumiem. Diskusijā paredzēts apspriest Latvijas uzņēmumu tehnoloģiju piedāvājumu, kopīgu produktu izstrādi un ražošanu, kā arī iespējas iesaistīties ASV piegādes ķēdēs.
Šo ASV uzņēmumu pārstāvētās tehnoloģiju jomas kopumā aptver taktiskās un autonomās bezpilota sistēmas, pretdronu risinājumus, aizsardzības elektroniku, mākslīgajā intelektā balstītu vadības programmatūru, sensorus, radiosakarus, mikroshēmas, savienojamības un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, kā arī kosmosa, hiperskaņas un raķešu dzinēju risinājumus.
Izstrādātās tehnoloģijas paredzētas izlūkošanai, mērķu noteikšanai, dažādu kravu pārvadāšanai, objektu un militāro vienību aizsardzībai, datu apstrādei un pārraidei, kā arī autonomai darbībai apstākļos, kuros sakari vai navigācijas signāli ir traucēti vai nav pieejami. Šādu sistēmu darbībai nepieciešama droša datu pārraide, radioelektronika, sensorika, energoefektīvas mikroshēmas, programmatūra un dažādu tehnoloģiju savienošana vienotā sistēmā.
Latvijas uzņēmumi šajās jomās var piedāvāt elektronikas un sakaru moduļus, sensorus, programmatūru, sistēmu integrācijas kompetenci un ražošanas iespējas. Tikšanos uzdevums ir noskaidrot, kuri Latvijas risinājumi atbilst ASV partneru tehniskajām prasībām un kuros projektos Latvijas uzņēmumi varētu iesaistīties kā tehnoloģiju izstrādes, izmēģinājumu, ražošanas vai piegādes ķēžu partneri. Praktiska sadarbība būs iespējama pēc tehnisko prasību, savietojamības un komerciālo nosacījumu izvērtēšanas.
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“Latvijas uzņēmumi apvieno spēcīgu inženiertehnisko kompetenci ar spēju ātri izstrādāt un pielāgot tehnoloģijas reālām aizsardzības vajadzībām. Sadarbības potenciālu saskatām bezpilota sistēmu, drošu sakaru, sensorikas, programmatūras un sistēmu integrācijas jomā. Kopīgs darbs ar Latvijas partneriem var palīdzēt izstrādāt un pārbaudīt risinājumus, kas stiprina sabiedroto tehnoloģisko gatavību un savietojamību NATO austrumu flangā. Šīs vizītes laikā vēlamies identificēt konkrētus kopīgus projektus un vienoties par nākamajiem tehniskās sadarbības soļiem,” norāda “Starling Systems” dibinātājs un izpilddirektors Ido Gurs (Ido Gur).
Sandjego – autonomija, militārā aviācija un savienojamība
Sandjego ir viens no nozīmīgākajiem ASV militārās aviācijas, bezpilota sistēmu un aizsardzības tehnoloģiju centriem. Tur paredzētas atsevišķas sarunas ar katru ASV partneri, ņemot vērā konkrēto Latvijas uzņēmumu piedāvājumu un attīstības mērķus.
Sarunās uzmanība tiks pievērsta autonomo platformu darbībai sarežģītā elektromagnētiskajā vidē, drošai datu pārraidei, sensorikai, mākslīgā intelekta izmantošanai, dažādu sistēmu savietojamībai un tehnoloģiju integrēšanai vienotā produktā. Atsevišķi tiks apspriestas arī savienojamības, mikroshēmu un iekārtās integrētas datu apstrādes tehnoloģijas, kas nepieciešamas energoefektīvu autonomo sistēmu darbībai.
Latvijas uzņēmumu pieredze elektronikā, drošā datu pārraidē, sensorikā, programmatūrā un sistēmu integrācijā dod pamatu tehniskām sarunām ar ASV partneriem. Tikšanos laikā paredzēts noskaidrot, vai konkrēti Latvijas produkti vai inženieru kompetences varētu būt noderīgas kopīgos projektos vai piegādes ķēdēs. Viens no sarunu virzieniem var būt arī tehnoloģiju pielāgošana Eiropas sabiedroto prasībām, ja abas puses tam saskata tehnisku un komerciālu pamatojumu.
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Latvija piedāvā tehnoloģijas, inženierus un ražošanas kompetenci
Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju programmu pārstāv “Aumeux”, “SAF North America”, “Origin Robotics”, “Raw-tech”, SIA “Ardlat”, “Perkons Energy”, LMT, “LMT Defence”, “VIC TEC”, kā arī Latgales speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets”, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.
“Latvijas delegācijas piedāvājums neaprobežojas ar vienu produktu vai tehnoloģiju. Tajā apvienotas kompetences bezpilota un pretdronu sistēmās, radiosakaros, elektronikā, sensorikā, programmatūrā, mākslīgajā intelektā, kiberdrošībā un ražošanā. Mūsu uzdevums ir atrast vietu šīm tehnoloģijām konkrētos ASV uzņēmumu projektos. Misijas rezultātu noteiks nevis tikšanos skaits, bet uzņēmumu spēja pēc vizītes turpināt tehniskās sarunas, nonākt līdz izmēģinājumiem un izveidot komerciāli pamatotu sadarbību,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Konkrēts Latvijas tehnoloģiju piedāvājuma piemērs ir AS “SAF Tehnika”. Uzņēmums Rīgā izstrādā un ražo mikroviļņu radiosakaru iekārtas augstas kapacitātes datu pārraidei, risinājumus tīkliem ar īpaši nelielu aizturi un pārnēsājamus radiofrekvenču spektra analizatorus. Šīs iekārtas izmanto sakaru kvalitātes pārbaudei, radiosignālu analīzei un traucējumu konstatēšanai.
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“ASV ir pasaules bagātākais tirgus un katra eksportētāja sapnis ir izcīnīt savu vietu pie šī galda! LIAA ir paveikusi milzīgu darbu, organizējot tikšanās ar ASV nozīmīgākajiem duālā pielietojuma sfēras uzņēmumiem. Pavisam neliela, motivēta LIAA darbinieku komanda ir paveikusi to, ko lielākās valstīs dara ar daudzkārt lielākiem resursiem un es ar nepacietību esmu gaidījis ierašanos Kalifornijā, lai piedalītos šajā vērtīgajā programmā,” norāda AS “SAF Tehnika” valdes loceklis un pārdošanas un biznesa attīstības viceprezidents Jānis Bergs.
Pēc vizītes Latvijas uzņēmumi turpinās sarunas ar tiem partneriem, ar kuriem būs identificēti konkrēti tehniskie vai komerciālie saskares punkti. LIAA sniegs atbalstu kontaktu koordinēšanā, ASV tirgus jautājumos un piemērotu eksporta un investīciju atbalsta instrumentu piesaistē.
Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju programma ir daļa no LIAA organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas ASV, kas norisināsies līdz 27. septembrim un aptver Ņujorku, Losandželosu un Sandjego. Atsevišķi nozaru maršruti sagatavoti arī jaunuzņēmumu, filmu, dzīvības zinātņu uzņēmumiem.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.
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Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.