Pienākot rudenim un ziemai, prognozē migrācijas spiediena mazināšanos
Pāris procentiem nelegālo migrantu tomēr izdodas šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, taču, pienākot rudenim un ziemai, migrācijas spiediens varētu samazināties, teica Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis.
Ruskulis pastāstīja, ka kopš 11. augustā sāktās operācijas "Vilkatis" vairākos rādītājos vērojams samazinājums. Proti, samazinājies gan nelegālo migrantu mēģinājumu skaits šķērsot robežu, gan nelegālo migrantu pārvadātāju skaits. Ja iepriekš nedēļas laikā ierasti aizturēja četrus, piecus pārvadātājus, tad šobrīd tie ir viens vai divi pārvadātāji nedēļā, norādīja Ruskulis.
Vienlaikus samazinājies to migrantu skaits, kurus Latvija pārņem atpakaļ no Lietuvas un Polijas. Tie ir migranti, kuriem tomēr izdevies nepamanītiem šķērsot robežu.
Robežsardzes vadība jau vairākkārt publiski paudusi, ka uz katra robežas kvadrātmetra robežsargu novietot nav iespējams. Vaicāts, cik daudziem migrantiem tomēr izdodas nelikumīgi šķērsot robežu, Ruskulis atbildēja, ka pirms operācijas "Vilkatis" bija pieņēmums, ka ap 10% tomēr izdodas šķērsot robežu. "Šobrīd tie ir daži procenti, kas tiek pāri," piebilda Ruskulis.
Ruskulis arī norādīja, ka rudens un ziemas tuvošanās noteikti varētu ietekmēt nelegālās migrācijas plūsmu. "Iestājoties aukstam laikam, šie cilvēki nav tik labi sagatavoti, turklāt jāņem vērā nepateicīgais apvidus Baltkrievijas pusē. Spiediena samazināšanās laiks varētu būt uz novembra vidu, bet tad arī jāskatās, kādi būs faktiskie laika apstākļi," uzsvēra Ruskulis.
Ruskulis arī informēja, ka jauni nelegālo migrantu tuneļi uz robežas nav atklāti. Iepriekš divi atrastie tuneļi ir padarīti nelietojami.
Kā vēstīts, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis", kuras mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
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Valsts robežsardze trešdien novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11 360 cilvēki.
Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.