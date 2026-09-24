Ventspils ostas teritorijā traģiskā negadījumā gājusi bojā sieviete
Trešdien, 23.septembrī, Ventspils ostas teritorijā noticis traģisks nelaimes gadījums, kurā bojā gājusi kāda sieviete.
Valsts policijā izsaukums par Dzintaru ielā notikušu negadījumu tika saņemts ap pulksten 17.00 Sākotnējā informācija liecina, ka Ventspils tirdzniecības ostas teritorijā vīrietis, pildot darba pienākumus un vadot frontālo pacēlāju, uzbrauca sievietei – darbiniecei, kura notikuma vietā gāja bojā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli. Par notikušo ir informēta Valsts darba inspekcija.
Jāpiemin, ka traģisks negadījums šī gada aprīlī laupīja Rīgas Austrumu slimnīcas darbinieces dzīvību - RAKUS darbiniece tikusi iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas. Slimnīca norādījusi, ka šobrīd nevar sniegt detalizētus komentārus par konkrēto nelaimes gadījumu, kamēr notikušā apstākļus vērtē tiesībsargājošās un citas kompetentās institūcijas.
Augustā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības "Latraps" graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā gāja bojā 16 gadus vecs uzņēmuma darbinieks. TV3 raidījums "Degpunktā" vēstīja, ka bojāgājušais ir 16 gadus vecs puisis, kuru darba laikā sabraucis traktors. Raidījumā teikts, ka nelaime notika, strādājot uz lauka, bet dzīvību zaudējušais jaunietis darbavietā bija kopā ar citiem vienaudžiem, tādiem pašiem skolniekiem vasaras darbā.
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Bet jūlijā no Dzelzceļa tilta Rīgā remontdarbu laikā Daugavā iekrita kāds 54 gadus vecs uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” darbinieks. Traģiskais negadījums notika piektdien, 10. jūlijā, dienas pirmajā pusē, kad kāds 54 gadus vecs uzņēmuma AS "Latvijas dzelzceļš" darbinieks iekrita Daugavā. Pēc negadījuma tika uzsākta plaša meklēšanas operācija un vīrieša ķermenis 14. jūlijā tika atrasts. Nepilnu nedēļu vēlāk Daugavā, no Kundziņsalas attekas pie Meldru ielas Vecmīlgrāvī tika izcelts vēl kāda bojāgājuša vīrieša ķermenis. Pastāvēja uzskats, ka 1991. gadā dzimušais vīrietis Daugavā iekritis 17. jūlijā. Par notikušo sākts kriminālprocess.