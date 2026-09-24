Sāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā
Nokrišņu ietekmē sāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā, kur tas ilgstoši bijis zems, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Kopš nedēļas sākuma ūdens līmenis Daugavā pie Latvijas un Baltkrievijas robežas cēlies par vairāk nekā 60 centimetriem, pie Daugavpils - par 25 centimetriem, pie Jēkabpils - par pieciem centimetriem.
Septembra beigās Daugavā gaidāms straujāks ūdens līmeņa kāpums. Stiprākie nokrišņi Baltkrievijā gaidāmi ceturtdien un naktī uz piektdienu, Latvijā - tuvākajās divās diennaktīs.
Saskaņā ar Plūdu riska informācijas sistēmā publicētajiem datiem ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils turpmākajās piecās dienās varētu paaugstināties par diviem metriem, pie Jēkabpils - par nepilnu metru.
Pieaugot ūdens daudzumam, palielināsies Daugavas hidroelektrostaciju izstrāde, kas var stabilizēt elektroenerģijas cenu biržā laikā, kad Baltijas jūras reģionā ilgstoši gaidāma zema vēja ģenerācija.
Hidrologi prognozē, ka tuvākajās dienās ūdens līmenis paaugstināsies arī citās Latvijas upēs, vietām iespējama zemāko vietu applūšana.
Jau ziņots, ka nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss un saulains.
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