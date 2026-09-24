Rudenī ceļā dodas vilcieni ar vārdiem - Dzērvene, Brūklene, Zaķis un Dzilna
Turpinot AS "Latvijas valsts meži" (LVM) un pasažieru pārvadātāja Vivi sadarbību, septembrī vēl četriem elektrovilcieniem doti vārdi – Dzērvene, Brūklene, Zaķis un Dzilna. Šoreiz jaunie vārdi iezīmē Latvijas rudeni – ogu laiku un dabas gatavošanos ziemai, vienlaikus mudinot iedzīvotājus biežāk izvēlēties ilgtspējīgu pārvietošanos un doties dabā ar vilcienu.
Dzērvene un Brūklene izvēlētas kā vienas no raksturīgākajām rudens vēstnesēm – košas, vitamīniem bagātas ogas, kas līdz pat oktobrim sastopamas Latvijas mežos. Zaķis, gatavojoties ziemai, pamazām nomaina savu kažoku, bet dzilna turpina aktīvi meklēt barību, lai auksto sezonu sagaidītu tepat Latvijas mežos.
Rudens ir laiks, kad doties baudīt rudens krāsu bagātību mežā. Ar vilcienu var doties, piemēram, uz Vidzemes pusi, kur netrūkst krāšņu ainavu. Plānojot garāku pārgājienu vai izbraucienu ar divriteni, var doties ar Siguldas līnijas vilcienu līdz Līgatnes stacijai, kur 13 kilometru attālumā atrodas Līgatnes upes dabas taka. Aptuveni trīs kilometrus garais apļveida maršruts ved gar Līgatnes upes ieleju, ļaujot apskatīt Elles gravu, senas dzirnavu drupas un vērot upes krastus. Pastaigā pa Līgatnes upes dabas taku var izbaudīt nomaļas meža takas un neskartas dabas ainavas.
Izvēloties īsāku un ar kājām viegli veicamu maršrutu, vērts ar Aizkraukles līnijas vilcienu doties līdz Kokneses stacijai. Vien divu kilometru attālumā atrodas Kokneses parks, ko caurvij pastaigu taka ar vairākiem atzariem. Jo īpaši ainaviska pastaiga ved gar Pērses upi, kas daļā takas garuma met izteiktu loku. Parkā atrodas viduslaiku Kokneses drupas, kas glabā sevī senās Hanzas pilsētas laika liecības un stāstus par Kokneses agrāko varenību un nozīmīgajiem tirdzniecības ceļiem. Kokneses parks ir arī nozīmīga dabas vērtību teritorija. Parka vecie, lielu dimensiju un dobumainie lapu koki nodrošina piemērotas dzīvotnes daudzām sugām.
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Jau ziņots, ka vārdus vilcieniem izvēlējās AS "Latvijas valsts meži" eksperti, atlasot Latvijai raksturīgu koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo mūsu dabas daudzveidību un bagātību.
LVM un Vivi aprīlī aizsāktās sadarbības laikā pakāpeniski vārdus dos visiem 32 elektrovilcieniem. Līdz šim vārdus ieguvuši 24 vilcieni – Bite, Apodziņš, Priede, Egle, Zalktis, Mednis, Ērglis, Bērzs, Paparde, Ozols, Spāre, Stirna, Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis, Cīrulis, Baravika, Briedis, Apse un Osis.