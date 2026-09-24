“Cert.lv” atklāj, kas šobrīd īpaši interesē kiberuzbrucējus Latvijā
Kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri, izriet no kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja vietnieka Vara Teivāna teiktā intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes".
Viņš vērtēja, ka nedēļu pirms Saeimas vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir "karsta" un mēģinājumu skaits uzbrukt Latvijai ir ļoti liels. Tomēr apdraudējuma līmenis ir augsts jau vairākus gadus.
Ir nozares, kur šis fokuss ir pastiprināts, skaidroja Teivāns. Proti, tās ir iestādes, kuras uztur iedzīvotāju reģistrus dažādās formās - gan pašvaldībās, gan valsts iestādēs, gan ar veselības nozari saistītās.
Viņš sprieda, ka uzbrucēju mērķis varētu būt ne tikai Latvijas iedzīvotāju reģistri, bet arī Latvijā dzīvojošo Ukrainas iedzīvotāju reģistri.
"Cert.lv" pārstāvis uzsvēra, ka absolūti lielākais vairākums kiberuzbrukumu tiek identificēti un atvairīti.
Teivāns uzsvēra, ka, tuvojoties vēlēšanām, nevar izslēgt provokācijas kibertelpā un ne tikai. Tomēr viņam ir pārliecība, ka sistēmas, kas tiek izmantotas vēlēšanu norisē, ir gatavas darbam un vēlēšanas notiks stabili.