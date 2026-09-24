Komponists Pēteris Vasks.
Kultūra
Šodien 08:12
Londonā jaunā baleta iestudējumā izskanēs latviešu komponista Vaska mūzika
Jaunā baleta iestudējumā Londonā izskanēs latviešu komponista Pētera Vaska mūzika, liecina publiski pieejamā informācija.
Anglijas Nacionālais balets no šodienas līdz 3. oktobrim "Sadler's Wells" teātrī izrādīs trīs baletu programmu "Rhythm Riot".
Programmas centrā būs korejiešu horeogrāfa Dže Mandžu pasaules pirmizrāde "Auguries of Innocence", kurā izmantoti divi Vaska skaņdarbi - "Musica Dolorosa" un "Musica Serena". Iestudējums veidots, iedvesmojoties no angļu dzejnieka Viljama Bleika dzejas.
Horeogrāfs Vaska mūziku raksturo kā dziļi emocionālu un saistītu ar dabas, cilvēka un garīgās pasaules vienotību.
Programmā līdzās Vaska mūzikai iekļauts Džordža Balančina balets "Symphony in Three Movements" un horeogrāfes Mikailas Teilores darbs "Bow Out". Visus trīs iestudējumus izpildīs Anglijas Nacionālā baleta filharmoniskais orķestris.