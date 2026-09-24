Sinoptiķi prognozē lietainu ceturtdienu: plašs lietus gaidāms Latgalē un Vidzemē
Foto: Evija Trifanova/LETA
Ceturtdien vairāk līs valsts austrumos.
Sabiedrība

Sinoptiķi prognozē lietainu ceturtdienu: plašs lietus gaidāms Latgalē un Vidzemē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Ceturtdien vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē, sākot no Krievijas pierobežas, gaidāms plašs lietus, prognozē sinoptiķi.

Sinoptiķi prognozē lietainu ceturtdienu: plašs lie...

Debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināka diena gaidāma Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +10 grādiem Krievijas pierobežā līdz +16, +17 grādiem vietām Latvijas rietumu daļā. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus. No dienvidaustrumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1013 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa