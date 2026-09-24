Ceturtdien vairāk līs valsts austrumos.
Sabiedrība
Šodien 07:23
Sinoptiķi prognozē lietainu ceturtdienu: plašs lietus gaidāms Latgalē un Vidzemē
Ceturtdien vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē, sākot no Krievijas pierobežas, gaidāms plašs lietus, prognozē sinoptiķi.
Debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināka diena gaidāma Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +10 grādiem Krievijas pierobežā līdz +16, +17 grādiem vietām Latvijas rietumu daļā. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus. No dienvidaustrumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1013 hektopaskāli jūras līmenī.