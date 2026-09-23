Irānas prezidents Trampam: "Mēs nekad nemetīsimies ceļos tavā priekšā!"
Irāna nepakļausies ASV spiedienam, taču joprojām ir gatava diplomātiskām sarunām par gandrīz septiņus mēnešus ilgušā kara izbeigšanu. Tā ANO Ģenerālajā asamblejā paziņojis Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns.
“Viņam jāzina, ka Irānas tautas pretestība sankciju, pieaugoša spiediena un iebiedēšanas priekšā tikai pieaugs. Mēs nekad nenolieksim galvu un nemetīsimies ceļos,” sacīja Pezeškiāns. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Teherāna ir gatava dialogam un diplomātijai, taču nepieņems sarunas, kuras pavada draudi.
Irānas prezidents savā runā arī asi vērsās pret ASV un Izraēlu, vainojot tās civiliedzīvotāju bojāejā. Uzrunas laikā viņš parādīja nogalinātā Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei fotogrāfiju, kā arī attēlus ar bērniem, kuri, pēc Irānas varasiestāžu teiktā, gājuši bojā februāra uzbrukumos. Sākoties Pezeškiāna runai, ASV delegācijas pārstāvis atstāja ANO Ģenerālās asamblejas zāli.
Viens no galvenajiem šķēršļiem iespējamam miera līgumam ir Hormuza šaurums. Irāna pieprasa ASV atcelt blokādi, kas ierobežo Irānas kuģu kustību, savukārt Teherāna iepriekš paudusi gatavību atjaunot kuģošanu stratēģiski svarīgajā ūdensceļā, ja Vašingtona mazinās militāro spiedienu un atcels blokādi.
Pezeškiāns arī atkārtoti uzsvēra, ka Irāna neatteiksies no civilās kodolprogrammas, vienlaikus apgalvojot, ka necentīsies iegūt kodolieročus.