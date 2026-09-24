VIDEO. Nāves spriedums par nepareizo diagnozi: kā birokrātijas zobrati lauž Ulda un citu cilvēku likteņus
Ierēdņu lēmumi, kas balstīti stingros noteikumu pantos, veselības aprūpes sistēmā reizēm ietekmē cilvēka galveno pamata vajadzību – tiesības uz dzīvību. Situācija, kad zāles Latvijā ir reģistrētas un pieejamas, taču konkrētam smagi slimam pacientam tiek liegtas tikai formālu kodu un diagnožu neatbilstības dēļ, onkoloģijā nav izņēmums, bet gan ikdienas realitāte.
Slimība strauji un skarbi sagrauj ierasto ikdienu. Par to liecina arī Ulda pieredze. “Pagājušā gada augustā man atklāja kuņģa vēzi ceturtajā stadijā ar metastāzēm aknās un plaušās. Tad arī sākās vizītes šajā iestādē, kur ķirurgs paskaidroja, ka operācija nav iespējama lielo metastāžu dēļ un atliek mēģināt tikai ķīmijterapiju.”
Pēc standarta ķīmijterapijas kursa slimība tomēr atgriezās, liekot mediķiem meklēt citus risinājumus. Ārstu konsīlijs lēma par inovatīvu medikamentu piesaisti, jo parastā terapija sevi bija izsmēlusi. Taču šīs zāles konkrētajai diagnozei valsts neapmaksā, noliekot pacientu bezizejas situācijā. “Kaut gan šīs zāles kādai vēža grupai tiek apmaksātas, mūsu – kuņģa vēža pacientu – laikam ir par maz. Cik sapratu, esam kādi 40 vai 50 cilvēki, un tas acīmredzot ir par maz, lai valsts mums kaut ko tādu kompensētu,” Uldis raksturo šīs situācijas skarbo loģiku.
Birokrātijas riņķa dancis un formālās atbildes
Mēģinājumi vērsties valsts institūcijās pēc individuālas kompensācijas vai palīdzības atduras pret procedūrām, kas prasa tik dārgo laiku. Uldis atceras Nacionālā veselības dienesta (NVD) reakciju: “Tieši tāpat man atbildēja arī Nacionālais veselības dienests, pasakot, ka ir atteikts. Protams, viņi min virkni dažādu pantu, kas liek pieņemt šādu lēmumu.”
Pēc tam lieta nonāca līdz Tiesībsarga birojam un Veselības ministrijai, tomēr arī šo iestāžu reakcija aprobežojās ar formālu nožēlu un norādēm uz normatīvo aktu ierobežojumiem. “Tiesībsargs mums pateica: “Mēs pārsūtījām jūsu viedokli ministrijai. Turam par jums īkšķus, turieties, un visu labu!”” Uldis atstāsta tiesībsarga sniegto atbildi. Arī Veselības ministrijas skaidrojums pēc būtības neko neatrisināja, atgādinot bezkaislīgu atteikumu. Uldis citē šo vēstījumu: “No ministrijas atsūtīja veselu penteri ar skaidrojumiem, kāpēc man zāles nepienākas, un nobeigumā piebilda: “Mēs šo problēmu zinām, tā ir aktuāla, bet palīdzēt jums nekādi nevaram.””
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Valsts attieksmē pacients saskata paļaušanos uz to, ka līdzcilvēki neatstās nelaimē. “Valsts iestādes paļaujas uz to, ka cilvēki ziedos un savāks nepieciešamo naudu “Ziedot.lv”, jo sabiedrība vienmēr ir palīdzējusi. Tāpēc viņi ar vieglu sirdi vienkārši pasaka, lai ejam meklēt palīdzību citur,” Uldis neslēpj rūgtumu.
Noteikumu rāmji un iestāžu pozīcija
NVD skaidro savas pilnvaru robežas, uzsverot, ka tā uzdevums ir tikai sekot valdības instrukcijām: “Dienesta kompetencē ir tikai izvērtēt, vai konkrētā pacienta gadījums atbilst vai neatbilst valdības noteiktajiem kompensācijas kritērijiem.” Ja zāles jau ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā citām indikācijām, diagnozes maiņa nozīmē pilnīgi citu pārbaudes procesu. “Ja zāles ir iekļautas valsts sarakstā, bet nav apmaksājamas pie konkrētās pacienta slimības diagnozes, tad situāciju var vērtēt tikai individuālās kompensācijas kārtībā,” norāda NVD, atgādinot arī par finanšu griestiem, kurus valsts noteikusi viena cilvēka glābšanai. “Valsts paredzētajos gadījumos kompensē zāļu iegādes izdevumus ne vairāk par 30 000 eiro vienam pacientam divpadsmit mēnešu periodā.”
Atteikuma gadījumā iestāde piedāvā doties tālāk pa birokrātiskajiem gaiteņiem, jo “pacientam ir tiesības viena mēneša laikā apstrīdēt pieņemto lēmumu Veselības ministrijā”.
Savus argumentus Veselības ministrija izklāstīja arī Tiesībsarga birojam, norādot, ka valsts nevar uzņemties nepārtrauktu jaunu zāļu apmaksu un ka izņēmumi izjauktu līdzsvaru. Tiesībsardze Karina Palkova citē ministrijas argumentus: “Veselības ministrija norādīja, ka individuālās kompensācijas mērķis nav nodrošināt secīgu terapijas līniju apmaksu un ka nākamās ārstēšanas kārtas kompensēšana radītu nevienlīdzību starp pacientiem atkarībā no tā, kurš iesniedzis individuālu iesniegumu vai kuram sagatavots ārstu konsīlija lēmums. Ministrija arī uzsvēra valsts plašo rīcības brīvību ierobežotu resursu sadalē un atgādināja, ka dienesta lēmums neatceļ ārstu konsīlija slēdzienu un neierobežo ārsta tiesības nozīmēt terapiju.”
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Tiesībsarga ultimāts valdībai un Satversmes tiesas brīdinājums
Vērtējot pastāvošo kārtību, tiesībsardze secina, ka valdības noteiktie šķēršļi nonāk krasā pretrunā ar valsts pamatlikumu, un brīdina par tiesvedību konstitucionālajā tiesā. Oficiālajā vēstulē valdībai Karina Palkova izsaka tiešu brīdinājumu: “Gadījumā, ja minētie trūkumi netiks novērsti, apsvēršu iespēju vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par apstrīdēto normu atbilstību Satversmei.” Viņa arī nosaka Ministru kabinetam konkrētu termiņu rīcībai: “Aicinu līdz 2026. gada 1. decembrim informēt par plānoto rīcību un normatīvā regulējuma grozījumu virzības grafiku.” Pamatojot šādu soli, Karina Palkova vērš uzmanību uz cilvēka pamattiesību rupju pārkāpumu: “Kategoriskais aizliegums vērtēt kompensāciju gadījumos, kad slimība ir progresējusi, un liegums individuāli izskatīt nākamās terapijas iespējas neatbilst Satversmē garantētajam vienlīdzības principam kopsakarā ar tiesībām uz veselības aizsardzību. Atsevišķos gadījumos, kad zāļu nesaņemšana rada akūtu un konkrētu dzīvības apdraudējumu, šāds regulējums skar arī tiesības uz dzīvību.”
Tiesībsardze noraida ministrijas formālo pieeju, ka finansējuma atteikums juridiski neaizliedz pacientam ārstēties par saviem līdzekļiem. “Ja zāļu cena nav samērojama ar cilvēka rocību, valsts atteikums piešķirt naudu faktiski izšķir to, vai ārstu noteiktā terapija pacientam vispār būs pieejama. Tādēļ formāls nošķīrums starp medicīnisku lēmumu un naudas piešķiršanu nemazina valsts pienākumu rīkoties taisnīgi.” Viņa arī kritizē praksi, kad ierēdņi apšauba ārstu kompetenci. “Noteikumi ļauj dienestam atteikt kompensāciju, ja tas atzīst zāļu izvēli par nepamatotu, taču nav noteikts, kādiem tieši kritērijiem ierēdņi seko un kādā veidā viņi var apstrīdēt mediķu klīnisko vērtējumu,” saka Karina Palkova, uzsverot, ka vienlīdzības principu nedrīkst tulkot par sliktu cilvēkam. “Vienlīdzību nevar nodrošināt, vienādi liedzot izvērtējumu visiem tās grupas pacientiem, kuriem efektīva ārstēšana ir visvairāk nepieciešama.”
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Sabiedrības plecs un nodokļu dubultā nasta
Labdarības organizācijas “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka Ulda stāsts atklāj sistēmisku problēmu, ar kuru regulāri jāsaskaras labdarības organizācijām. “Šobrīd “Ziedot.lv” labdarības portālā 40 cilvēki vāc ziedojumus onkoloģijas medikamentiem, un ceturtā daļa jeb desmit cilvēki ir tieši tādā pašā situācijā – zāles ir nozīmētas, tās ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, taču viņu diagnozes šajā sarakstā nav.” Viņa salīdzina šo pieeju ar netaisnīgu izlozi: “Tā ir savdabīga loterija, kurā cilvēks “izvelk” savu diagnozi un tikai tad uzzina, vai valsts viņa ārstēšanu apmaksās vai neapmaksās. Respektīvi, te nav nekāda taisnīguma.”
Smagi slima pacienta ceļš cauri birokrātijas gaiteņiem ir lēns un neelastīgs. “Atbilde pacientam ir jāgaida veselu mēnesi, taču mūsu valstī nav tik daudz iedzīvotāju, lai mēnesi vērtētu viena cilvēka iespēju saņemt zāles. Šāds termiņš ir absurds, jo mēneša laikā onkoloģiska slimība var strauji progresēt,” Rūta Dimanta vērš uzmanību uz procedūru lēnīgumu. Oficiālo vēstuļu saturs pacientam bieži kļūst par papildu šķērsli. “Vienā lappusē tiek piesauktas Satversmē garantētās tiesības, otrā tiek runāts par budžetu, trešajā atzīts, ka zāles pienākas, bet ceturtajā paziņots, ka tās tomēr nepiešķirs. Šī valoda ir tik birokrātiska, ka pat veselam cilvēkam to ir grūti saprast, nemaz nerunājot par smagi slimu pacientu.”
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Paradoksāla situācija veidojas arī no nodokļu maksātāja skatpunkta. Cilvēki, kuri gadiem ilgi veikuši iemaksas kopējā budžetā, krīzes brīdī paliek ārpus atbalsta loka, un sabiedrībai nākas maksāt vēlreiz. Rūta Dimanta skaidro šo pretrunu: “Labdarībai nevajadzētu lāpīt valsts budžeta caurumus un glābt cilvēku dzīvības. Ziedojumiem būtu jākalpo pēdējās cerības sniegšanai, piemēram, eksperimentālai terapijai vai ārstēšanai ārvalstīs, taču situācija, kad pamata medikamentus vienam pilsonim apmaksā, bet otram ne, nav pieņemama.” Nevienlīdzīgā attieksme skar līdzcilvēkus, kuri godīgi pildījuši saistības pret valsti. Rūta Dimanta turpina: “Šie desmit cilvēki nodokļos ir maksājuši tikpat daudz, cik pārējie, taču viņiem nepieciešamās zāles no budžeta līdzekļiem netiek piedāvātas. Faktiski šo cilvēku samaksātie nodokļi viņiem neseko.”
Risinājums, pēc labdarības organizācijas vadītājas domām, ir veselības aprūpes pārveidē, atsakoties no stīviem diagnožu rāmjiem par labu individualizētai pieejai. “Mums būtu jāvirzās uz individualizētu medicīnu, jo pacientu skaits nav tik liels. Naudai ir jāseko pacientam un viņa vajadzībām, nevis tikai konkrētiem diagnožu kodiem vai zāļu sarakstiem.”
Iestāžu standarta atbilde par līdzekļu trūkumu neiztur kritiku situācijās, kad valsts pārvalde ir spējusi mobilizēties citu krīžu laikā. “Kā redzējām Covid-19 pandēmijas laikā, kritiskās situācijās valsts spēj atrast ievērojamus budžeta līdzekļus un daudz ko kompensēt. Acīmredzot šo cilvēku ārstēšanu valsts par kritisku situāciju vienkārši neuzskata,” Rūta Dimanta rezumē.
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