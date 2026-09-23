Teju 420 000 eiro dāvinājumos un ieroču tirgotāja vizīte: Izpētīts Jūlijas Stepaņenko tēva bizness Krievijā
Jūlijas Stepaņenko Krievijā dzīvojošā tēva uzņēmumā priekšvēlēšanu kampaņas laikā viesojies savulaik ASV notiesātais ieroču tirgotājs Viktors Buts, vēsta LTV. Politiķes tēvs Sergejs Fedotovs Krievijā vada būvniecības uzņēmumu grupu, bet Stepaņenko no viņa saņēmusi dāvinājumus gandrīz 420 000 eiro vērtībā.
LTV vēsta, ka Fedotovs pirms vairāk nekā 30 gadiem Krievijā dibinājis celtniecības uzņēmumu grupu “Forma” Solņečnogorskā. Viņš savulaik bijis municipālais deputāts, bet šovasar par nopelniem Maskavas apgabala labā saņēmis Goda zīmi. Šā gada augustā viņa vadīto ražotni Krievijas Valsts domes “vēlēšanu” kampaņas laikā apmeklēja Viktors Buts, kurš kandidēja no Krievijas Liberāli demokrātiskās partijas. Krievijas televīzijas materiālos redzams, ka Fedotovs izrāda Butam uzņēmumu.
Buts ir viens no pasaulē zināmākajiem ieroču tirgotājiem. ASV viņam bija piespriests 25 gadu cietumsods, bet 2022. gadā viņš tika atbrīvots ieslodzīto apmaiņā pret ASV basketbolisti Britniju Graineri. Savukārt 2024. gadā “Wall Street Journal”, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka Buts varētu būt atgriezies ieroču tirdzniecībā un iesaistījies darījumā par ieroču piegādi Irānas atbalstītajiem hutiešiem. "Reuters" toreiz norādīja, ka šo informāciju nebija izdevies neatkarīgi apstiprināt.
Stepaņenko amatpersonas deklarācijās norādīti divi tēva dāvinājumi ar kopējo vērtību 419 598,05 eiro – 239 598,05 eiro naudā un dzīvoklis Rīgā 180 000 eiro vērtībā. Politiķe iepriekš atteikusies skaidrot tēva līdzekļu izcelsmi, norādot uz ģimenes privātumu un to, ka nepieciešamības gadījumā šo jautājumu var pārbaudīt atbildīgās iestādes. KNAB jau paziņojis, ka informāciju par dāvinājumiem vērtēs.
Arī pēc LTV atklātās informācijas Stepaņenko atteikusies atbildēt uz jautājumiem par tēva uzņēmumu un tā saiknēm ar Krievijas politiskajām aprindām. Uz LTV jautājumu par Buta vizīti viņa atbildēja: “Vēlreiz es jums atkārtošu – nekādus komentārus es nesniegšu.” Savukārt viņas dzīvesbiedrs Vjačeslavs Stepaņenko medija interesi par sievastēvu nosaucis par mēģinājumu nomelnot politisko spēku pirms vēlēšanām.