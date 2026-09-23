“Kur pazuda krējums?” Iedzīvotāja pārsteigta par daudzu iecienīta kāruma sastāvu
Bērnībā iecienītu produktu garša atmiņā mēdz palikt gadiem, tāpēc pārsteigums var būt liels, kad pēc ilgāka laika ieskatāmies tā sastāvā.
Diskusiju sociālajos tīklos raisījis labi zināmā saldējuma “Karlsons” sastāvs. Kāda iedzīvotāja pamanījusi, ka tajā atrodamas vairākas augu eļļas, bet krējuma vietā norādīts vien dabīgs krējuma aromatizētājs.
“Kurā brīdī Karlsons no saldējuma pārvērtās par augu eļļu maisījumu, kuram krējums nav pat tuvumā stāvējis?” viņa vaicā, vienlaikus prātojot – vai produkta sastāvs gadu gaitā tiešām mainījies, vai arī agrāk vienkārši tam nepievērsām tik lielu uzmanību?
Aplūkojot produkta sastāvu, redzams, ka “Karlsona” glazūrā izmantotas kokosriekstu un rapšu sēklu eļļas, bet pašā saldējumā norādīta palmu, kokosriekstu un/vai rapšu sēklu eļļa. Sastāvā ir arī cukurs, ābolu–upeņu ievārījums, sausais vājpiens, stabilizētāji un dabīgs krējuma aromatizētājs.
Tieši pēdējais ieraksta autorei raisījis vislielāko neizpratni. Ja uz iepakojuma lasāms “krējuma aromatizētājs”, rodas jautājums, vai pašā produktā krējums vispār ir izmantots. Vienlaikus viņa vaicā citiem sociālo tīklu lietotājiem, vai arī viņi pamanījuši, ka kāds bērnībā iecienīts produkts laika gaitā mainījies līdz nepazīšanai.
Vienlaikus šādi gadījumi nav nekas neparasts. Pārtikas ražotāji laika gaitā mēdz mainīt produktu receptes, piemēram, izejvielu cenu, pieejamības, ražošanas tehnoloģiju vai patērētāju pieprasījuma dēļ. Tomēr konkrētajā gadījumā no pašreizējā sastāvdaļu saraksta vien nav iespējams secināt, vai un kad “Karlsona” recepte tikusi mainīta. Lai to noskaidrotu, būtu jāsalīdzina pašreizējais sastāvs ar agrāk ražotā produkta sastāvu.