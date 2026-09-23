“Krievijas agresija nav attaisnojama”: Rinkēvičs ANO aicina nekavējoties panākt pamieru Ukrainā
Latvija turpinās stingri atbalstīt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, bet starptautiskajai sabiedrībai jādara vairāk, lai apturētu karu. To trešdien Ņujorkā ANO Drošības padomes sanāksmē uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aicinot nekavējoties panākt pamieru Ukrainā.
Rinkēvičs norādīja, ka Krievijas uzbrukumi turpinās, neraugoties uz starptautiskajiem centieniem panākt mieru. Latvija atbalstīs ikvienu reālu soli, kas ved uz taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, vienlaikus aizstāvot ANO Statūtos nostiprinātos valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes principus. Aicinājumi panākt tūlītēju pamieru izskanējuši arī citās ANO diskusijās par karu Ukrainā.
Īpašu uzmanību prezidents pievērsa gaidāmajai ziemai. Viņš aicināja starptautisko sabiedrību stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un palīdzēt aizsargāt enerģētikas infrastruktūru. Rinkēvičs arī nosodīja uzbrukumus dzīvojamām ēkām, skolām un bērnudārziem, norādot, ka no tiem cieš Ukrainas civiliedzīvotāji.
Prezidents uzsvēra arī nepieciešamību panākt Krievijas aizvesto Ukrainas bērnu atgriešanos, nodrošināt starptautiskajiem novērotājiem piekļuvi okupētajām teritorijām un ievērot karagūstekņu tiesības. Tāpat viņš nosodīja uzbrukumus ANO konvojiem, kuģiem un infrastruktūrai, kas nepieciešama pārtikas piegāžu nodrošināšanai.
Uzrunas noslēgumā Rinkēvičs uzsvēra, ka Krievijas agresija pret suverēnu valsti nav attaisnojama. Viņš norādīja, ka šī kara iznākums būs nozīmīgs ne tikai Ukrainai – tas ietekmēs arī starptautisko drošības kārtību un nākamās paaudzes.