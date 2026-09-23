Izvēlies pakomātu pie mājām, bet paciņa nonāk pavisam citur - iedzīvotāji dalās nepatīkamā pieredzē
Pakomātiem vajadzētu padarīt sūtījumu saņemšanu vienkāršāku – pasūti preci, izvēlies sev ērtāko piegādes vietu un pēc dažām dienām dodies tai pakaļ. Tomēr dzīvē situācija ir nedaudz citādāka - nereti izvēlētais pakomāts izrādījies pilns, bet paciņa nogādāta nevis netālu, bet otrā pilsētas galā.
Jauns.lv uzmanību izpelnījies kāds gadījums ar “SmartPosti”, kad sūtījums nav nonācis klienta izvēlētajā pakomātā , bet novirzīts uz citu, ievērojami tālāku vietu. Šādas situācijas nav svešas arī citu sūtījumu piegādes uzņēmumu klientiem – līdzīgā pieredzē dalījušies arī DPD sūtīto paciņu saņēmēji.
Kāda sieviete sociālajos tīklos dalījusies ar pieredzi, ka viņas paciņa nonākusi pakomātā Ķengaragā, lai gan pati dzīvo Juglā. Tā kā Ķengaragu grūti uzskatīt par tuvāko alternatīvu viņas dzīvesvietai, sazinājusies ar klientu atbalstu un lūgusi sūtījumu pārvirzīt uz pakomātu tuvāk mājām. Viņai esot atbildēts, ka tas tiks izdarīts.
Tomēr pēc divām dienām pienākusi ziņa, ka Juglā esošais pakomāts esot noslogots, tādēļ sūtījums pārvirzīts uz tuvāko pieejamo pakomātu - Ķengaragā. Proti, paciņa atkal nonākusi vietā, no kuras sieviete jau iepriekš bija lūgusi to pārvirzīt.
Saprotams, ka noslogotā pakomātā ne vienmēr ir iespējams ievietot vēl vienu sūtījumu un piegādātājam jāmeklē cita vieta. Taču klientu aprakstītā pieredze aktualizē jautājumu par to, kā tiek izvēlēts šis alternatīvais pakomāts un cik tālu no klienta izvēlētās vietas tas var atrasties. Īpaši mulsinošas ir situācijas, kad par “tuvāko” tiek nosaukts pakomāts pavisam citā pilsētas daļā.
Šādā situācijā pazūd arī viena no galvenajām pakomātu priekšrocībām – iespēja saņemt sūtījumu sev ērtā vietā un laikā. Tā vietā pēc internetā pasūtītas paciņas cilvēkam var nākties plānot braucienu pāri visai Rīgai.