Sagaidot savu 102. dzimšanas dienu, Āboliņas kundze bijusi dzīvespriecīga un moža.
Sabiedrība
Šodien 20:06
102 gadi un dzīvesprieks nav zudis: Alūksnes novadā sirsnīgi sveikta Austra Āboliņa
Alūksnes novada iedzīvotāja Austra Āboliņa pirmdien, 22. septembrī, atzīmēja ievērojamu dzīves jubileju – viņai apritēja 102 gadi. Arī savā svētku dienā Āboliņas kundze viesus sagaidīja ar smaidu un gaišu noskaņojumu.
Jubilāre pašlaik dzīvo sociālās aprūpes centrā “Alūksne”, kur viņu dzimšanas dienā apciemoja Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji. Austru Āboliņu sveica domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāja Līva Leimane.
Pašvaldība norāda, ka, sagaidot savu 102. dzimšanas dienu, Austras kundze bijusi dzīvespriecīga un moža. Viesus viņa uzņēmusi smaidoša un labā noskaņojumā.
Jubilārei nozīmīgajā dzīves jubilejā vēlēta stipra veselība, možs gars un tuvinieku mīlestība. “No sirds sveicam Austras kundzi viņas svētku dienā!” teikts Alūksnes novada pašvaldības apsveikumā.