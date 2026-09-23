Gaisa apdraudējuma mācības nākotnē varētu rīkot visās Latvijas skolās
Pirmās praktiskās mācības par rīcību gaisa apdraudējuma gadījumā Latvijas skolās jau atklājušas vairākas problēmas, kas jāatrisina. Iekšlietu resorā pieļauj, ka nākotnē šādus treniņus varētu rīkot visās Latvijas skolās.
Trešdien mācības notika Liepājas Liedaga vidusskolā un Aknīstes vidusskolā, bet ceturtdien tās paredzētas Rīgas 64. vidusskolā un Ogresgala pamatskolā. Šādas praktiskās mācības skolām pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tiek organizētas pirmo reizi. Tajās pārbauda gan skolu izstrādātos rīcības plānus, gan skolēnu un darbinieku gatavību apdraudējuma situācijai.
“Ir ideju līmenī, ka visās skolās šādas mācības nepieciešamas,” norādīja iekšlietu ministra padomnieks, NBS rezerves pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris. Viņš atzina, ka vēl jāizdomā, kā šādu mācību rīkošanu organizēt visā Latvijā, ņemot vērā lielo izglītības iestāžu skaitu un VUGD iespējas.
Jau pirmajās mācībās atklājušās vairākas praktiskas nianses. Piemēram, ierastās drošības zīmes ugunsgrēka gadījumā norāda, ka cilvēkiem ēka jāpamet, savukārt gaisa apdraudējuma laikā var būt jārīkojas pretēji. Tāpēc jāvērtē, vai šādām situācijām nepieciešamas atšķirīgas norādes. Tāpat aktualizējies jautājums par skolēnu mobilajiem telefoniem – kā ārkārtas situācijā bērniem sazināties ar vecākiem un vienlaikus nepieļaut operatīvas informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos.
Mācībās vērtēts arī tas, kurš koordinētu skolēnus pēc nonākšanas drošajās telpās. Plašākus secinājumus par konstatētajiem trūkumiem VUGD kopā ar pārējām iesaistītajām pusēm plāno apkopot tuvāko divu nedēļu laikā. Iegūtā pieredze palīdzēs saprast, kas skolu rīcības plānos vēl jāmaina, lai reāla apdraudējuma gadījumā skolēni un darbinieki zinātu, kā rīkoties.