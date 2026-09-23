“Droni tiek lietoti, lai "medītu" iedzīvotājus”: Rinkēvičs ANO asi vēršas pret Krieviju
Krievijas sāktais karš Ukrainā skar pašus ANO Statūtu pamatus. Ar spēku tiek pārbīdītas robežas, atņemtas teritorijas un aizvesti bērni, uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, uzsvēra Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents norādīja, ka karu sāka Krievija un tieši tās spēkos ir to apturēt, pārtraucot uzbrukumus un izvedot savus spēkus no Ukrainas. Īpaši asi Rinkēvičs runāja par uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas notiek arī tālu aiz frontes līnijas. “Droni tiek lietoti, lai "medītu" iedzīvotājus – gluži kā safari, kur cilvēks ir dzīvs mērķis,” sacīja prezidents. Viņš uzsvēra, ka tie nav tikai politiski strīdi, bet starptautisko tiesību pārkāpumi, par kuriem jāatbild.
Prezidents pievērsās arī no Ukrainas aizvestajiem bērniem, uzsverot, ka Latvija turpinās atbalstīt centienus viņus nogādāt mājās. “Mēs visi atceramies līdzīgus stāstus no tumšākajiem vēstures mirkļiem. Un šodien mēs to visu redzam atkārtojamies atkal,” sacīja Rinkēvičs. Viņš uzsvēra, ka Ukraina ir pelnījusi dzīvot mierā, un visaptverošs pamiers jāpanāk nekavējoties.
Savā uzrunā Rinkēvičs pieminēja arī apdraudējumus, kas neizpaužas kā atklāts militārs uzbrukums – droniem, gaisa telpas pārkāpumiem, sabotāžām un kiberuzbrukumiem. “Reizēm mēs tos saucam par hibrīdapdraudējumiem. Tas gan izklausās tikpat nevainīgi kā hibrīdauto,” sacīja prezidents, piebilstot, ka patiesībā šādi apdraudējumi var būt tikpat bīstami kā bruņotas sadursmes.
Rinkēvičs norādīja, ka Latvija ar šādiem riskiem saskaras, sargājot NATO un Eiropas Savienības austrumu robežu. Viņš pieminēja kiberuzbrukumus Latvijas stratēģiskajām sistēmām, sabotāžas, Baltkrievijas īstenoto migrantu izmantošanu uz robežas un Krievijas “ēnu flotes” radītos riskus. Prezidents arī pārmeta Krievijai melu un draudu izplatīšanu ANO, lai gan tai kā ANO Drošības padomes pastāvīgajai loceklei ir īpaša atbildība par starptautisko mieru un drošību.