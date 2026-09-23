“Mēs varam nepieļaut agresijas un kara normalizēšanu”: Puntulis aicina nepieļaut Krievijas atgriešanos Latvijas kultūrtelpā
Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) aicina Latvijas kultūras iestādes nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas propagandas, dezinformācijas un tā dēvētās maigās varas ienākšanu Latvijas kultūrtelpā.
Ministrs norāda, ka pēdējā laikā Krievijas mēģinājumi atgriezties Eiropas kultūras apritē kļūstot arvien pārdomātāki un uzstājīgāki. Puntulis vēstulē Kultūras ministrijas padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām uzsver, ka nav pieņemama institucionāla sadarbība ar Krievijas un Baltkrievijas kultūras iestādēm un organizācijām. Latvijai, viņaprāt, būtu jāatturas arī no dalības pasākumos un projektos, kurus šīs valstis organizē, finansē vai citādi institucionāli atbalsta.
Īpaši rūpīgi ministrs aicina izvērtēt sadarbību ar Krievijas un Baltkrievijas māksliniekiem un citiem kultūras profesionāļiem. Uzmanība jāpievērš tam, vai viņi turpina uzstāties Krievijā vai Baltkrievijā un sadarbojas ar šo valstu aģentūrām, producentiem vai kultūras institūcijām. Puntulis arī paudis nostāju, ka Latvijas kultūras institūcijām nebūtu jāsadarbojas ar māksliniekiem, kuri nav nepārprotami atbalstījuši Ukrainu un nosodījuši Krievijas sākto karu.
“Mēs varam nepieļaut agresijas un kara normalizēšanu. Mēs varam aizstāvēt patiesību laikā, kad tā tiek apzināti sagrozīta,” uzsver Puntulis. Ministrs norāda, ka Krievija ar dezinformācijas, stratēģiskās komunikācijas un finansiālā atbalsta palīdzību cenšas atgriezties starptautiskajā apritē un radīt priekšstatu, ka tā nav izolēta no Eiropas kultūrtelpas.
Kā vienu no piemēriem Puntulis min Krievijas centienus atgriezties prestižos starptautiskos kultūras forumos, tostarp Venēcijas biennālē. Latvija jau iepriekš paziņojusi, ka patur iespēju nepiedalīties 2027. gada Venēcijas arhitektūras biennālē, ja tajā tiks pārstāvēta Krievija. Puntulis aicina Latvijas kultūras nozares pārstāvjus būt vērīgiem un nepieļaut līdzīgus Krievijas mēģinājumus iesaistīties arī Latvijas kultūras vidē.