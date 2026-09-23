Mīlētāji, sāncenši un bohēmisti - kas būs “Parīzes bohēmas” varoņi?
1. oktobrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” pirmizrādi piedzīvos Operetes teātra jauniestudējums “Parīzes bohēma”. Režisores Sonoras Vaices veidotajā eko-modes operetē Imres Kálmána mūzika skanēs džeza manierē, bet lomās – Operetes teātra vadošie solisti Anta Jankovska, Jolanta Strikaite, Dainis Skutelis un Nauris Indzeris, dziedātāji Juris Jope, Mārtiņš Gūtmanis un Aivars Krancmanis, kā arī aktieri Varis Piņķis, Zigurds Neimanis un citi.
“Parīzes bohēma” tapusi, iedvesmojoties no Imres Kálmána operetes “Monmartras vijolīte” motīviem. Tās centrā ir jauni mākslinieki un Parīzes bohēmas sabiedrība – cilvēki, kuri mīl, rada, sapņo, sacenšas un alkst panākumu. Šajā pasaulē jūtas saduras ar ambīcijām, mīlestība – ar greizsirdību, bet vēlme būt brīvam – ar alkām pēc atzinības.
Jaunā mākslinieka Raula lomā – Operetes teātra vadošais tenors Dainis Skutelis. Talantīgais un temperamentīgais bohēmists nonāk starp divām ļoti atšķirīgām sievietēm un pats savu jūtu un izvēļu pretrunās. Anta Jankovska kā Ninona – valdzinoša un ambicioza sieviete, kura alkst panākumu un spožas dzīves Parīzē. Savukārt Jolanta Strikaite atveido Vijolīti – jaunu un talantīgu meiteni, kuras šķietamais trauslums slēpj iekšēju spēku un kuras jūtas pret Raulu ir patiesas un nesavtīgas.
Raula draugu Florimonu atveido Operetes teātra vadošais solists, baritons Nauris Indzeris, savukārt Anrī lomā Operetes teātrī debitē Mārtiņš Gūtmanis. Iestudējumā piedalās arī Juris Jope, kurš Operetes teātrī dziedājis vadošo lomu Franca Lehāra operetē “Džudita”, un ilggadējais Latvijas Nacionālās operas solists Aivars Krancmanis. Aktieru ansamblī – Varis Piņķis, Zigurds Neimanis un citi. Kopā ar Operetes teātra kori un dejotājiem viņi veido raibo Parīzes bohēmas sabiedrību, kurā līdzās romantikai un kaislībām netrūkst humora, ekscentrisku raksturu un negaidītu situāciju.
Režisores Sonoras Vaices interpretācijā tēlu raksturi iegūst arī oriģinālu vizuālu dimensiju. Kostīmu mākslinieces Elīnas Miltas-Niedrājas radītajos tēlos augstās modes estētika sastopas ar dabas un kukaiņu pasaules iedvesmotām formām, faktūrām un krāsām. Kukainis šeit nav maska, bet metafora cilvēka instinktiem un raksturam – vēlmei valdzināt, sacensties, izcelties un izdzīvot.
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Jaunu skanējumu iegūst arī Kálmána mūzika. Iestudējuma radošās direktores Agijas Ozoliņas-Kozlovskas iecerēto džeza muzikālo koncepciju aranžējumos īsteno džeza pianists un aranžētājs Madars Kalniņš. Iestudējuma muzikālais vadītājs un diriģents ir Atvars Lakstīgala, bet daļu izrāžu diriģēs Artūrs Plaudis. Muzikālajā sastāvā piedalās Raimonds Ozols, Madars Kalniņš, Indriķis Veitners, Artis Orubs, Andris Grunte un citi mūziķi.
“Parīzes bohēma” savieno Kálmána melodiskumu, romantiku, humoru un temperamentu ar laikmetīgu skatuves valodu, džeza skanējumu un augstās modes estētiku.
“Parīzes bohēmas” pirmizrāde – 1. oktobrī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Pēc pirmizrādes iestudējums viesosies Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Ventspilī, Slampē, Ulbrokā un citviet Latvijā.