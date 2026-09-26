VIDEO. Ojārs Rubenis: man ir sveškauns par politisko diskusiju seklumu
Raugoties uz šodienas politiskajām kaislībām un publiskajām debatēm, Ojārs Rubenis neslēpj rūgtumu par to, cik sekls, neprofesionāls un nepārdomāts kļuvis valsts pārvaldes un lēmumu pieņemšanas līmenis. Pēc viņa domām, sabiedrībai trūkst prasīguma pret tiem, kuri tiecas pēc varas, savukārt paši politiķi ir aizmirsuši elementāru atbildību pret sabiedrību, pārvēršot valstiski nozīmīgus jautājumus lētā priekšvēlēšanu kampaņā.
Raksturojot sajūtas, kas rodas, vērojot priekšvēlēšanu diskusijas un politiķu uzstāšanos, Ojārs Rubenis atzīst: “Tagad, kad es klausos visas tās diskusijas, man ir kauns. Man ir vienkārši sveškauns. Tiklīdz dažs labs atver muti, pārņem kauns par to, ko viņš runā. Es apbrīnoju diskusiju vadītāju nervu sistēmu, ka viņi nepārtrauc un nepateic – ziniet ko? Vairs nekad nenāciet uz studiju, jo tas, ko jūs runājat, ir muļķīgi! Tik daudzas lietas šajā priekšvēlēšanu laikā ir pilnīgi nepārdomātas, un parādās atsevišķi cilvēki, kuri savas nepiepildītās ambīcijas mēģina izbīdīt caur citiem.”
Šis kritiskais šodienas vērtējums sakņojas personīgajā pieredzē, kas sākās Atmodas gados ar leģendāro raidījumu “Labvakar”. Taču arī par šo periodu Rubenis runā bez lieka patosa, atmetot vēlāk radītos mītus par apzinātu varonību un uzsverot, ka tā laika dzinulis bija patiesa vēlme pēc brīvības un godīguma.
Atskatoties uz “Labvakar” pirmsākumiem 1988. gadā un Maskavas kolēģu piemēru, Ojārs Rubenis par tā laika noskaņojumu saka: “Tas, ka mēs 1988. gada 31. janvārī savācāmies un jau uzreiz domājām par Latvijas neatkarību… Aizmirstiet, lai neviens man to nestāsta! Mēs vienkārši dzīvojām nenormāli interesantu dzīvi un beidzot varējām runāt to, ko domājam, turklāt darīt to tiešraidē, kur tevi neviens nevarēja pārtraukt. Pēc katra raidījuma pirmdienas rītā Centrālajā komitejā bija bļaušana, bet viss lēnām sāka virzīties uz priekšu. Tas patiešām bija labākais laiks manā mūžā.”
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Izšķirīgs pagrieziena punkts bija 1988. gada radošo savienību plēnums, kur televīzijas veidotāju uzdrīkstēšanās pārkāpa padomju cenzūras rāmjus. Tas mainīja ne vien raidījuma mērogu, bet arī sabiedrības pašapziņu.
Atceroties brīdi, kad plēnumu sāka translēt ēterā bez oficiāla saskaņojuma, Ojārs Rubenis stāsta: “Nebija paredzēta translācija, taču radošo savienību plēnums aizgāja tādā gultnē, ka visi klātesošie – Peters, Bels, Skulme – burtiski uzvilkās. Es piezvanīju uz televīzijas pulti un pateicu, ka programmu direktors Jānis Leja ir atļāvis un mēs rādīsim visu. Viņš pats tobrīd bija kaut kur projām. Tā mēs parādījām šo plēnumu, viss sāka rullēt, un “Labvakar” pagriezās pilnīgi citā gultnē. Mēs sapratām, ka mūsu rokās ir spēks, ar kuru varam darboties.”
Deviņdesmitajos gados garām palaistās iespējas un sabiedrības šķelšanās
Vērtējot atgūtās neatkarības pirmos soļus no šodienas skatpunkta, atklājas vairākas būtiskas kļūdas, kuru sekas valstī jūtam joprojām. Pēc Rubeņa domām, viena no smagākajām kļūdām bija nespēja laikus un mērķtiecīgi integrēt cittautiešus, kā arī vilcināšanās ar skolu pāreju uz valsts valodu.
Analizējot pilsonības jautājumu un integrācijas procesus 90. gadu pašā sākumā, Ojārs Rubenis spriež: “Mēs būtu varējuši toreiz pilsonību uzreiz piešķirt visiem bērniem, kuri dzimuši pēc 1990. gada. Ja esi piedzimis šajā valstī, tev pienākas pilsonība. Ja katrai ģimenei būtu pateikts, ka bērns automātiski kļūst par Latvijas pilsoni, bet jāmācās latviešu valoda, mēs sev būtu ieguvuši milzīgu un lojālu auditoriju. Diemžēl mēs atstūmām ļoti daudzus citādi runājošus cilvēkus – krievus, ebrejus, poļus –, kuri stāvēja par Latvijas neatkarību un nāca uz “Labvakar”. Mēs viņus atgrūdām, viņi kļuva rūgti un pārgāja citās pozīcijās. Tāpat arī pāreja uz latviešu valodu skolās bija jāveic uzreiz, sākot no bērnudārziem un pirmajām klasēm, kad pasaule mūs tikko bija atzinusi.”
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Tikpat sasteigti un nepārdomāti, pēc Rubeņa domām, noritēja arī ekonomiskā transformācija, kuras gaitā sabiedrības kopējās intereses nereti piekāpās šauru grupu alkatībai. Trūka pieredzes un spējas paredzēt, kā privatizācijas procesi ietekmēs valsts tālāko attīstību.
Pievēršoties privatizācijas procesam un tā sekām Latvijas tautsaimniecībā, Ojārs Rubenis runā par pieredzes trūkumu un atzīst: “Mēs nemācējām un nevarējām iedomāties, ka daži cilvēki šo procesu izmantos tik negodprātīgi. Mēs visu darījām par strauju. Vajadzēja rīkoties pakāpeniski – ja kāds vēlas privatizēt uzņēmumu, viņam vispirms ir jāpierāda, kā viņš to darīs un kāds no tā būs reāls labums Latvijas valstij, nevis vienkārši jāatdod manta pret sertifikātiem. Mēs paši zināmā mērā esam vainīgi pie tā, ka sabiedrība šobrīd ir sašķelta.”
Vara kā kalpošana, nevis privilēģija
Gadu gaitā uzkrātā pieredze medijos, teātra vadībā un sabiedriskajā darbā ir nostiprinājusi Rubeņa izpratni par varas patieso dabu. Viņš uzsver, ka augsts amats valsts pārvaldē nav personisks sasniegums vai pašmērķis, bet gan smags pienākums pret līdzpilsoņiem. Šī izpratne par pārvaldi kā kalpošanu joprojām ir liels deficīts mūsu politiskajā kultūrā.
Formulējot savu pārliecību par valsts amatpersonu un vadītāju patieso lomu sabiedrībā, Ojārs Rubenis par atbildību un varu skaidro: “Tajā brīdī, kad esi nonācis pie varas – esi prezidents, premjers, ministrs vai ierēdnis, kuram maksā algu –, tu neesi nekas īpašs. Tev ir jābūt gudram, bet tu esi kalpotājs. Teātrī ne jau es kā direktors veidoju izrādi; to dara aktieri, scenogrāfi, meistari, sētnieki un apkopēji, un vadītājs viņiem visiem kalpo, lai darbs izdotos. Latvijas Valsts prezidents ir kalpotājs man, tev un jebkuram sabiedrības loceklim. Pie mums tas bieži ir pilnīgi apgriezti – nonākot amatā, cilvēkam šķiet, ka viņš beidzot ir par kaut ko kļuvis, lai gan 75–80 procentu pie varas tiek tīrākās nejaušības vai pazīšanās dēļ.”
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Šī izpratnes trūkuma dēļ pārvaldes aparāts nereti kļūst pašpietiekams, attālinoties no reālās dzīves un cilvēkiem, kuru nodokļi to uztur. Šāda sistēma rada absurdus kontrastus starp ierēdniecību un cilvēkiem, kuri rada reālo pievienoto vērtību.
Salīdzinot valsts pārvaldes atalgojuma principus un atbildības līmeni, Ojārs Rubenis norāda uz sistēmas aplamībām: “Nav normāli, ka vidēja līmeņa ierēdņi saņem vairāk nekā darbinieki lielos biznesos, kuri reāli attīsta valsti un nopelna naudu, no kuras šos ierēdņus uztur. Ierēdnis ir atbildīgs tikai tad, ja viņš apzinās savu kalpošanu sabiedrībai. Kamēr mēs skolās neieaudzināsim pamatpatiesību, ka vara nozīmē kalpošanu, mēs netiksim vaļā no šī apburtā loka.”
Ceļš uz 2035. gadu caur gudru izglītību un vadību
Raugoties nākotnē un vērtējot Latvijas izredzes līdz 2035. gadam sasniegt briedumu un labklājību, Rubenis ir piesardzīgs reālists. Valsts attīstību kavē nespēja politiskos saukļus pārvērst skaidros, izpildāmos rīcības plānos, kā arī nevēlēšanās pieņemt patstāvīgus un atbildīgus lēmumus.
Ojārs Rubenis kritizē mūsdienu politiķu nespēju piedāvāt konkrētus risinājumus un runā par priekšvēlēšanu solījumiem. “Premjers vai ministrs var paziņot, ka apturēs kādu iepirkumu vai samazinās ierēdņu armiju, bet man kā sabiedrības loceklim ir jāzina, kā soli pa solim tu to izdarīsi un kas nāks vietā. Partiju programmās atbildes uz šo jautājumu nav. Tā vietā tiek pieņemti sasteigti, nepārdomāti lēmumi divas nedēļas pirms vēlēšanām. Lēmumiem ir jābūt pamatotiem ar skaidru programmu, citādi mēs visi izskatāmies pēc idiotiem.”
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Lai pārvarētu stagnāciju un nostiprinātu valsts pamatus nākamajām desmitgadēm, galvenais priekšnoteikums ir atteikšanās no viduvējības pārvaldē un mērķtiecīgs ieguldījums kvalitatīvā izglītības sistēmā.
Iezīmējot galvenos priekšnoteikumus valsts izaugsmei nākamajos gados, Ojārs Rubenis par vadības principiem un nākotni secina: “Lai Latvija pilnībā nostātos uz kājām, būs vajadzīgi vēl vismaz 20 gadi – līdz 2045. vai 2050. gadam. Tas būs iespējams tikai ar nosacījumu, ka muļķi akli neturēsies pie varas. Vadītāja vislielākā gudrība ir pieaicināt sev blakus par sevi gudrākus cilvēkus, kuri spēj oponēt un piedāvāt pamatotus argumentus. Ja mēs neieguldīsim gudrā izglītībā – nevis vienkārši noteikumu mainīšanā, bet patiesi gudrā izglītībā –, mēs tālāk netiksim, jo tikai gudrā izglītībā rodas gudra vadība. Bet es ticu Latvijai.
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.